Agencias

Cerca de tres mil bloques siguen sin calefacción en Kiev por el último gran ataque ruso

Guardar

Odesa (Ucrania), 22 ene (EFE).- Cerca de tres mil edificios de viviendas siguen sin calefacción en Kiev, donde las temperaturas se prevé que bajen hoy hasta los -9 grados, a consecuencia del ataque masivo lanzado por Rusia contra el sistema energético ucraniano al comienzo de esta semana, según informó en sus redes sociales el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.

El número de bloques sin calefacción era el miércoles de alrededor de cuatro mil.

Este último ataque ruso -que se sumó a otros dos grandes bombardeos contra el sistema energético ucraniano llevados a cabo por las fuerzas rusas en días anteriores- también dejó sin luz a buena parte de la capital ucraniana.

Otras regiones como Járkov, Dnipropetrovsk o Sumi también sufrieron cortes de suministro por el ataque de esta semana.

Rusia volvió a bombardear anoche Ucrania con 94 drones, de los que 80 fueron neutralizados por las defensas ucranianas, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania.

La empresa pública de electricidad ucraniana ha informado de cortes de electricidad de emergencia en varias regiones del país por los ataques rusos de las últimas horas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Fundación ONCE y Zurich Seguros se unen para fomentar el empleo de las personas con discapacidad

Zurich Seguros incorpora talento diverso tras un convenio con Fundación ONCE, que facilitará selección y formación de nuevos empleados dentro de la aseguradora, fortaleciendo su compromiso con la igualdad dentro de entornos profesionales más accesibles y sostenibles

Fundación ONCE y Zurich Seguros

Detenido en El Burgo de Osma (Soria) por arrojar una cazuela de agua hirviendo a la mujer con la que convivía

Un hombre de 54 años fue arrestado por causar heridas serias a su compañera, quien resultó afectada en la cabeza y el cuello tras un altercado doméstico, según la Subdelegación del Gobierno, el caso ya está bajo control judicial

Detenido en El Burgo de

Minor lanzará a mediados de 2026 un vehículo de inversión hotelera con activos de Europa y Asia

Minor International plantea un fondo hotelero que integrará propiedades destacadas de distintas regiones, previendo su salida a bolsa en 2026, con el objetivo de diversificar mercados y acelerar el crecimiento bajo un modelo operacional más eficiente y flexible

Minor lanzará a mediados de

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, liberado por el régimen venezolano

Infobae

Jessica Bueno se sincera sobre su relación con Roberto Mendoza

Jessica Bueno se sincera sobre