Cerca de tres mil bloques siguen sin calefacción en Kiev por el último gran ataque ruso

Odesa (Ucrania), 22 ene (EFE).- Cerca de tres mil edificios de viviendas siguen sin calefacción en Kiev, donde las temperaturas se prevé que bajen hoy hasta los -9 grados, a consecuencia del ataque masivo lanzado por Rusia contra el sistema energético ucraniano al comienzo de esta semana, según informó en sus redes sociales el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.

El número de bloques sin calefacción era el miércoles de alrededor de cuatro mil.

Este último ataque ruso -que se sumó a otros dos grandes bombardeos contra el sistema energético ucraniano llevados a cabo por las fuerzas rusas en días anteriores- también dejó sin luz a buena parte de la capital ucraniana.

Otras regiones como Járkov, Dnipropetrovsk o Sumi también sufrieron cortes de suministro por el ataque de esta semana.

Rusia volvió a bombardear anoche Ucrania con 94 drones, de los que 80 fueron neutralizados por las defensas ucranianas, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania.

La empresa pública de electricidad ucraniana ha informado de cortes de electricidad de emergencia en varias regiones del país por los ataques rusos de las últimas horas. EFE