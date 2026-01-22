Agencias

Baleares y República Dominicana colaborarán para modernizar el turismo y fomentar la formación

Autoridades de España y el Caribe sellan una alianza pionera en Madrid que impulsa programas de becas, crea conexiones educativas y promueve la innovación turística para impulsar la sostenibilidad y el desarrollo en ambos territorios, según el Ejecutivo autonómico

El reciente acuerdo firmado entre Baleares y República Dominicana establece una ruta para el intercambio de talento y la puesta en marcha de becas y estancias formativas, permitiendo que estudiantes y profesionales de ambos territorios accedan a experiencias educativas y laborales en el sector turístico, con el objetivo de fortalecer los vínculos y fomentar el desarrollo de capacidades profesionales. Según reportó el Ejecutivo autonómico, este pacto busca activar proyectos conjuntos que no solo aborden la educación y formación, sino que también abarquen la generación de conocimientos en áreas de investigación y la modernización tecnológica en la industria turística, cuyos resultados se espera que repercutan económicamente y de manera social en ambas regiones.

Tal como detalló el medio, la alianza quedó rubricada en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada en Madrid, en un acto que contó con la presencia de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá. En la firma también participaron representantes de la Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB) y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) de República Dominicana, así como miembros de la Asociación de Inversores de Ámbito Internacional (Inverotel) y de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), informó el Ejecutivo autonómico.

El convenio promueve la cooperación en la modernización de la oferta turística, la identificación de nuevas oportunidades para la diversificación y el desarrollo de modelos sostenibles, tal como consignó el comunicado oficial. Uno de los aspectos centrales del acuerdo es el diseño de programas formativos conjuntos entre la EHIB y varias instituciones educativas dominicanas. Estos planes incluyen becas y periodos de formación que acercarán a estudiantes y profesionales de ambos lugares a las mejores prácticas internacionales en turismo.

Otro de los compromisos asumidos por el Govern, según publicó el Ejecutivo autonómico, es la transferencia de experiencias relacionadas con la evolución de la legislación turística, la planificación del sector y la implementación de políticas de colaboración entre los sectores público y privado. Estas áreas de cooperación están orientadas a consolidar un modelo de turismo que priorice la sostenibilidad y la capacidad de adaptación ante los desafíos actuales del mercado global.

Durante la presentación del acuerdo, la presidenta Marga Prohens destacó que la firma trasciende la mera colaboración institucional y constituye una plataforma que vincula el conocimiento acumulado por Baleares con el dinamismo característico del sector dominicano. Prohens afirmó: “Esta firma no solo une a dos potencias turísticas, sino que crea un puente de innovación donde el conocimiento balear y el empuje dominicano trabajan juntos por un modelo de turismo más responsable y profesionalizado”.

En lo referente a la investigación aplicada y el desarrollo de tecnologías para el sector turístico, el pacto contempla la creación de actividades compartidas entre los centros participantes. Las instituciones involucradas se comprometieron a trabajar conjuntamente para la generación de innovación que impacte de forma positiva en la calidad de la oferta y, en el mediano y largo plazo, contribuya a la evolución de los modelos turísticos en ambos destinos, señaló el comunicado del Govern.

El acuerdo establece, además, estrategias comunes para la promoción de prácticas sostenibles y la atracción de talento internacional, con un enfoque en la formación continua de los profesionales del sector y la mejora de la competitividad de las empresas asentadas en Baleares y República Dominicana. Según informó el Ejecutivo autonómico, esta alianza representa uno de los primeros pasos formales que ambos territorios concretan en materia de cooperación turística-educativa con potencial de replicarse en otros contextos.

El compromiso incluye la participación activa de asociaciones empresariales del sector, como Inverotel y Asonahores, entidades que aportarán su experiencia y recursos en el despliegue de programas y en la incorporación de innovaciones en la gestión operativa de hoteles y empresas turísticas. Este respaldo institucional busca facilitar tanto la actualización de los responsables y trabajadores como la incorporación de nuevas metodologías y tecnologías en la prestación de servicios turísticos en ambos territorios.

De acuerdo con los términos del convenio, las actividades acordadas consideran la movilidad de los participantes, el desarrollo de investigaciones aplicadas y la integración de equipos multidisciplinares para la resolución de desafíos específicos del sector. Ambos gobiernos regionales y organismos aliados apuntan a que la cooperación derive en ventajas competitivas integradas, mayor reconocimiento internacional y, finalmente, crecimiento económico sustentable tanto para Baleares como para República Dominicana.

El Ejecutivo autonómico también remarcó en su comunicado que la experiencia de Baleares en la ordenación del turismo servirá de referencia para la implementación de políticas y regulaciones efectivas en el contexto caribeño, con vistas a fomentar formas de turismo más equilibradas, respetuosas con el entorno y capaces de generar un retorno social en las comunidades anfitrionas.

Tanto los responsables del Govern balear como del Ministerio de Turismo dominicano sostienen que este entendimiento representa un avance sustancial en la articulación de vínculos estratégicos entre destinos líderes del segmento turístico internacional. Coinciden en que el alcance del pacto sienta las bases para próximos desarrollos y colaboraciones entre España y el Caribe en materia de formación, innovación y gobernanza en el sector turístico, según informaron distintos representantes institucionales durante la FIR del acuerdo recogida en Fitur.

