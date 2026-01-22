Así debe aplicarse el contorno de ojos para que sea efectivo de verdad

Los ojos son el principal centro de atención del rostro, el foco donde van todas las miradas y el primer signo visible del paso del tiempo en nuestro rostro, ya que la piel de su contorno, más fina y delicada que el resto del cutis, es lo primero que envejece al ser más proclive a perder humedad.

Para esta zona fundamental existen cada vez más opciones de contorno de ojos en el mercado, cosméticos -tanto low cost como de las firmas de belleza más exclusivas- que nos ayudan con las bolsas, las ojeras, las arrugas, las líneas de expresión y también la textura flácida que conlleva la perdida de firmeza. Pero aunque la eficacia de un buen "eye contour" radica por supuesto en sus ingredientes y activos, también hay que tener en cuenta que su aplicación sea correcta para obtener los mejores resultados.

La zona de la cuenca de los ojos revela mucho sobre cuánto dormimos, si estamos hidratados y si seguimos o no un régimen de belleza que nos funciona. Por eso es tan importante darle la atención que se merece, manteniéndola hidratada y nutrida con contornos de ojos ricos en colágeno, vitaminas, cafeína, extractos botánicos, antioxidantes y otros ingredientes que ayudan contra el envejecimiento, como glicerina o ácido hilaurónico -activos humectantes- que mejoran el aspecto y la sensación de la piel bajo los ojos.

CÓMO APLICAR EL CONTORNO DE OJOS

En primer lugar, aplica pequeños puntos alrededor de la cuenca, con las manos bien limpias y sobre el rostro igualmente limpio tras aplicar desmaquillante, agua micelar o tónico. Con el dedo anular se presiona suavemente la piel alrededor de los ojos hasta que encuentres el hueso orbital que forma su estructura alrededor, y aquí es donde debes aplicar la crema o el gel: "La cantidad debe ser del tamaño de un grano de arroz en la yema del dedo, aplicando pequeños puntos siguiendo este hueso alrededor de los ojos y a lo largo de la parte superior del pómulo. También puede extenderse por la zona de debajo de la ceja, el producto se filtrará en las pequeñas grietas y hendiduras" apunta Estefanía Sáenz, de Nezeni Cosmetics.

Procura no acercarte demasiado a la línea de las pestañas, ya que el producto puede entrar en el ojo e irritarlo. Deja una zona despejada de unos dos centímetros alrededor del ojo, ya que esto ayudará a evitar la transferencia del producto.

E, importante, tampoco uses mayor cantidad de producto porque no dará resultados mejores, pues la piel sólo puede absorber una cantidad determinada, y un exceso puede generar hinchazón e irritación en la zona.

"El producto debe aplicarse siempre desde el exterior hasta el interior del ojo, la técnica es importante, basta golpear suavemente con las yemas alrededor del hueso orbital, estimulando la circulación. Y una vez más, golpes ligeros y no frotar bruscamente, tirar de la piel aumenta la aparición de arrugas, lo que no queremos" - nos cuenta Filip Van, de la firma cosmética natural Di Oleo.

EN BUSCA DEL CONTORNO DE OJOS PERFECTO

Si todavía no tienes este producto fundamental para el cuidado de tu piel incluido en tu rutina de 'skincare', toma nota, ya que un buen contorno de ojos tiene que proporcionarnos seis funciones básicas:

1. Reducir las bolsas y ojeras

2. Hidratación profunda, algo muy importante teniendo en cuenta lo fina que es esta zona del rostro

3. Mejorar la circulación sanguínea

4. Combatir las arrugas y líneas de expresión

5. Tonificar la zona

6. Ser reafirmante y tener efecto lifting

Tras su aplicación, puedes hidratar y ponerte protector solar o maquillaje sin problema. Recuerda también que el contorno de ojos será más efectivo si duermes lo suficiente, bebes el agua que corresponde, te desmaquillas cuando toca y también muy importante, si lo guardas en el frigorífico potenciará sus efectos.