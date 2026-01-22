Agencias

Arrestados en Guatemala 23 pandilleros entre cerca de 300 detenciones en 48 horas de estado de sitio

El Gobierno de Guatemala ha anunciado este miércoles que las fuerzas de seguridad han arrestado a 23 pandilleros de un total de más de 290 personas detenidas en las primeras 48 horas de estado de sitio, decretado el domingo por presidente del país, Bernardo Arévalo, y refrendado un día después por el Congreso, en respuesta a los motines carcelarios y ataques coordinados contra agentes.

"En las primeras 48 horas del estado de sitio, el Ministerio de Gobernación ha detenido ya a 23 pandilleros de Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha", ha desvelado Arévalo en un discurso pronunciado desde el Palacio Nacional, en ciudad de Guatemala.

Desde allí ha subrayado que el Ejecutivo que preside está "dispuesto a tomar las decisiones que gobiernos anteriores no quisieron tomar, como recuperar el control de las cárceles para poder contener la expansión de las maras", y ha descrito la lucha contra estos grupos como "fundamental, porque es la lucha por la recuperación de la justicia y la paz" en el país.

A continuación, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ha afirmado que, "en total, durante el tiempo que ha estado vigente el estado de sitio, se han detenido a 293 personas, se han incautado 37 armas de fuego, se han recuperado 205 motocicletas y se han recuperado 73 vehículos".

"Vamos a realizar todos los operativos y todas las acciones tendientes a desarticular a estas bandas criminales", ha declarado, advirtiendo que la sucesión de motines carcelarios y ataques a fuerzas de seguridad no va a "detener" ni "amedrentar" al Ejecutivo. "Vamos a utilizar todos los recursos del Estado para arreglar esta situación de una vez por todas", ha agregado.

