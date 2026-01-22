Álvaro Escassi retira su denuncia por extorsión contra Valeri Cuéllar: "Se archiva el caso, no quiero saber nada más"

Durante la vista celebrada en los Juzgados de Plaza de Castilla, Álvaro Muñoz Escassi comunicó que opta por dar cierre definitivo al proceso judicial que mantenía por presunta extorsión contra Valeri Cuéllar. El exconcursante de televisión expresó de manera directa su voluntad de terminar cualquier vínculo legal con la ciudadana colombiana y puso en manifiesto su intención de no continuar acciones legales, retirando formalmente la denuncia y permitiendo que el juez archivase el expediente, según publicó el medio que cubrió la audiencia.

Según reportó la fuente, el conflicto judicial surgió cuando Escassi denunció a Cuéllar por chantaje, después de que ella le pidiera 1.500 euros para no divulgar información sobre una relación extramatrimonial que ambos mantuvieron mientras el jinete seguía vinculado sentimentalmente con la modelo María José Suárez. El asunto cobró mayor repercusión debido a que Cuéllar reveló a Suárez detalles del encuentro con Escassi a través de un mensaje electrónico, lo que derivó en la ruptura de la pareja, según consignó el medio.

La comparecencia en los tribunales se produjo cerca del mediodía, con la llegada de Valeri Cuéllar a los juzgados en lo que definió como un estado de tranquilidad, subrayando que el motivo del careo judicial radicaba en la denuncia interpuesta por Escassi y no en el proceso por presunta revelación de secretos que ella habría iniciado –un punto que el jinete negó categóricamente frente a los medios de comunicación y ante las autoridades.

El medio detalló que, tras menos de media hora de presencia en sede judicial, Escassi abandonó el recinto y expuso ante la prensa su decisión de dejar sin efecto la denuncia, afirmando: “Le he dicho que nos olvidamos del tema, que ya está bien, se acabó. Se archiva el caso, palabra de honor, no quiero saber nada más”. Explicó además que, al ser el denunciante, fue él quien accedió a dar por finalizado el procedimiento, manifestando públicamente que consideraba todo el episodio como superado.

De acuerdo con la publicación, Escassi precisó que la relación personal con Cuéllar concluyó tiempo atrás y aseguró que no siente arrepentimiento por lo sucedido. El jinete subrayó que no busca generar más inconvenientes a la otra parte y afirmó que con esta decisión el asunto queda cerrado para él, descartando la necesidad de nuevos encuentros legales o personales, ya que no existen litigios pendientes entre ambos. El propio Escassi desestimó las afirmaciones de Cuéllar sobre una supuesta denuncia en su contra por revelación de secretos, tildándolas de falsas ante las preguntas de los periodistas presentes, según reflejó la fuente que cubrió el juicio.

Durante su comparecencia, Valeri Cuéllar recalcó que se sentía preparada y tranquila ante el juicio y puntualizó que el proceso no guardaba relación con posibles revelaciones sobre su ocupación, sino estrictamente con la denuncia de Escassi por chantaje. El medio informó que Cuéllar fue quien envió el correo electrónico a María José Suárez con detalles del vínculo entre ella y el exparticipante televisivo, lo cual desencadenó la ruptura sentimental entre Suárez y Escassi, haciendo que el caso se tornase relevante dentro de la crónica social más reciente.

Los hechos que originaron esta serie de denuncias y posteriores aclaraciones públicas comenzaron en junio de 2024, cuando el episodio de infidelidad tuvo lugar. Cuéllar, una mujer transexual y ciudadana colombiana, alegó que sólo buscaba compensación económica para evitar la exposición pública de la relación mantenida con Escassi. Tras la filtración del correo y la posterior polémica, la situación se trasladó de los medios de comunicación a los ámbitos legales.

La decisión de Escassi de no continuar con la vía judicial marca el fin de este enfrentamiento legal. La resolución alcanzada, formalizada a través del archivo del caso, deja sin efecto la acusación formal por extorsión y cualquier otra disputa judicial derivada de este conflicto, según puntualizó el medio encargado de la cobertura.