Al menos tres muertos y un herido grave en un tiroteo en el sureste de Australia

El incidente se produce apenas dos días después de que el Parlamento australiano aprobara un nuevo marco regulatorio para la posesión ilícita de armas, luego del atentado ocurrido durante la celebración de Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, donde quince personas perdieron la vida. De acuerdo con la información publicada por la agencia de noticias Europa Press, un tiroteo en la localidad de Lake Cargelligo, ubicada en el estado de Nueva Gales del Sur, en el sureste de Australia, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y un herido grave en la jornada de este jueves.

Europa Press detalló que el ataque armado sucedió alrededor de las 16:40 horas (hora local) en la calle Walker, próxima a la zona de Yelkin. Las primeras versiones policiales señalan que efectivos acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas alertando sobre la situación. En el sitio de los hechos fueron hallados los cuerpos sin vida de dos mujeres y un hombre, además de otro ciudadano que resultó gravemente herido y debió ser trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece internado en condición grave aunque estable, según indicó la fuerza policial en un comunicado reproducido por Europa Press.

La policía, que ha iniciado una investigación formal, no ha proporcionado hasta el momento información sobre posibles sospechosos o sobre el móvil del ataque. Las autoridades señalaron que el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona se mantiene con el objetivo de esclarecer los detalles que rodean el suceso violento. Agregaron también que se están recabando evidencias y testimonios de testigos presentes en las inmediaciones de la calle donde ocurrieron los hechos, tal como consignó Europa Press.

Este tiroteo cobra relevancia especial por su proximidad a la reciente promulgación de una nueva ley federal que endurece la regulación sobre la tenencia ilegal de armas en Australia. Dicha legislación fue introducida en respuesta directa al ataque registrado el 14 de diciembre pasado durante la festividad judía de Janucá en la costa de Bondi, en Sídney, evento en el que dos hombres abrieron fuego y causaron la muerte de quince personas. Según publicó Europa Press, la principal intención del gobierno con la nueva normativa es fortalecer la seguridad pública y prevenir tragedias similares a la registrada en Bondi.

Dentro de la información proporcionada por Europa Press, se remarcó que el gobierno australiano busca consolidar medidas preventivas robustas para reducir la incidencia de delitos con armas de fuego, alineando la respuesta social y legislativa a los acontecimientos recientes que han impactado al país. La policía local invitó a la ciudadanía a proporcionar cualquier dato que pudiera contribuir a la investigación abierta y aseguró la disposición de recursos operativos para garantizar la seguridad en la región afectada.

Europa Press también recalcó que las fuerzas del orden mantienen contacto permanente con los familiares de las víctimas y han ofrecido apoyo psicológico tanto a los allegados como a los residentes del área. A la espera de actualizaciones en la pesquisa, el caso sigue desarrollándose bajo estricta supervisión de las autoridades competentes.