La conferencia sobre transición energética en Colombia da paso al segmento de alto nivel

Santa Marta (Colombia), 27 abr (EFE).- Más de 1.500 personas participaron en las primeras cuatro jornadas de la Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se celebra en la ciudad colombiana de Santa Marta, y que mañana comenzará su segmento de alto nivel.

Entre los participantes de los debates de este martes estarán el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen.

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"Hemos tenido cerca de 20 eventos, que están organizados desde Asamblea de los Pueblos (...) hasta diferentes 'workshops' y espacios de trabajo. Entre esos hemos recibido por lo menos 1.500 participantes", expresó la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, organizadora de la conferencia, en una rueda de prensa.

Entre los asistentes a esta reunión, organizada por Colombia y Países Bajos, hay representantes gubernamentales de al menos 56 países, así como académicos, parlamentarios, sindicatos, indígenas, afrodescendientes, ONG, sociedad civil organizada, juventudes, campesinos, parlamentarios, sector privado y banca multilateral.

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En Santa Marta, las partes dialogan sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

"Hemos recibido cerca de 35 parlamentarios de todo el mundo, quienes tienen una coalición más allá de los combustibles fósiles", dijo la ministra, quien destacó la presencia entre ellos de una delegación del estado de California (EE.UU.).

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Igualmente mencionó la participación de "al menos 500 académicos y científicos de todo el mundo" que crearon el Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés), que busca proporcionar insumos para que las políticas públicas ayuden al esfuerzo internacional de abandonar los combustibles fósiles.

"Tiene el propósito en adelante de acompañar los procesos de transición para la eliminación de combustibles fósiles en ciudades, regiones y países", expresó Vélez.

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Por su parte, la ministra de Clima y Crecimiento Verde de Países Bajos, Stientje van Veldhoven, señaló que los participantes "se centran en esta transición (energética), no solo desde el punto de vista climático, sino también desde el punto de vista de seguridad energética y resiliencia económica".

Para Van Veldhoven es importante que las conversaciones de Santa Marta "se traduzcan en medidas concretas en los próximos años" y sean incorporadas "al proceso de la COP en el momento oportuno".

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"Nuestro objetivo es actuar como catalizadores de lo que constituye el núcleo del proceso, es decir las contribuciones de cada país, y esperamos que las conversaciones que se tienen aquí ayuden a los países a avanzar concretamente en la reducción del uso de combustibles fósiles", añadió la ministra neerlandesa. EFE

(foto)

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La Agencia EFE contó con la ayuda del Ministerio de Ambiente de Colombia para la difusión de este contenido.