6-2. Los Charros derrotan a los Tomateros y toman ventaja en la final del Pacífico

Culiacán (México), 21 mar (EFE).- Los Charros de Jalisco, campeones defensores, derrotaron este miércoles por 6-2 a los Tomateros de Culiacán para tomar ventaja en la final de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico.

Los Charros salieron delante con dos anotaciones en la primera entrada, impulsadas por un triple de Mateo Gil, pero los Tomateros descontaron una con boleto al dominicano Estevan Florial, quien anotó con un doble de Orlando Martínez.

El equipo de Jalisco agregó una carrera en el tercer acto con un cuadrangular del colombiano Reinaldo Rodríguez. Otra vez los 'guindas' respondieron con una carrera anotada por Ichiro Cano, por una base por bolas a Ramón Ríos.

Los visitantes explotaron en el tercer episodio con un ramillete de tres anotaciones. Michael Wielanski pegó hit, Julián Ornelas recibió cuatro bolas malas y Mateo Gil sacó la pelota del parque para poner la pizarra 6-2.

Después del primer tercio, los lanzadores no permitieron más libertades, lo cual marcó el destino del partido con lo hecho en los inicios.

Charros disfrutó de un buen trabajo del lanzador nicaragüense Ronald Medrano, quien lanzó cuatro entradas con cuatro hits y dos carreras permitidas. Ponchó a tres rivales, pero tuvo cierta tendencia al descontrol al regalar cuatro boletos.

El juego lo ganó el relevista César Gómez, con un imparable admitido en una entrada y un tercio de labor; y lo perdió Manny Barreda, abridor de los Tomateros, quien admitió cinco hits y seis carreras en dos entradas lanzadas.

Por los Charros sobresalió el tercera base Gil, al batear de 5-3 con triple, cuadrangular y cinco carreras impulsadas; por los Tomateros, el jardinero Orlando Martínez se fue de 4-2, con una empujada.

Mañana los Tomateros volverán a recibir a los Charros en el segundo encuentro de la serie que concluirá cuando uno de los dos cuadros gane cuatro veces y conquiste el título.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Charros 2 1 3 0 0 0 0 0 0 6 10 0

Tomateros 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1

Ganó: César Gómez (1-0)

Perdió: Manny Barreda (0-1)

Jonrones: Charros: Reinaldo Rodríguez y Mateo Gil.EFE

