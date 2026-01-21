Wyndham prevé un alza del 4% de sus ingresos por habitaciones en Latinoamérica en 2026

La estrategia de Wyndham Hotels & Resorts para los próximos años contempla el fortalecimiento de su presencia en mercados clave de Latinoamérica y el Caribe mediante la expansión de su portafolio, impulsando además iniciativas vinculadas a la sostenibilidad desde las etapas iniciales de diseño y construcción. Tal como publicó Europa Press, la compañía prevé sumar un mínimo de 180 propiedades en distintas fases de desarrollo que abrirán entre 2026 y 2028, lo que equivale a incrementar la cartera regional al menos en un 50%. Este aumento irá acompañado de un alza estimada del 3 al 4% en los ingresos por habitación disponible (RevPAR) para el cierre de 2026.

Según detalló el presidente para Latinoamérica y el Caribe de Wyndham Hotels & Resorts, Gustavo Viescas, el crecimiento significativo responde al impulso de marcas como Wyndham, Wyndham Garden, Ramada y Tryp, que se destacan actualmente como las de mayor expansión en el mercado latinoamericano. Europa Press informó que entre los proyectos relevantes del ‘pipeline’ destacan tanto la llegada de Registry Collection a la provincia argentina de Mendoza como la entrada de Esplendor en San Miguel de Allende, en México, además de nuevas aperturas en el destino turístico de Los Cabos.

El medio Europa Press consignó que una de las iniciativas más novedosas del grupo apunta a la sostenibilidad. Viescas explicó que la compañía avanza en la construcción de su primer hotel Tryp en Punta Cana, el cual empleará acero verde desde el proceso de edificación, lo que convertirá a esta propiedad en la primera de su tipo a nivel mundial y cuyo estreno está programado para 2028. Según enfatizó Viescas en declaraciones recogidas por Europa Press, el enfoque tradicional de la industria hotelera prioriza la operación sostenible, pero en este caso el diseño abarca la sostenibilidad desde la concepción misma del inmueble. El ejecutivo indicó además que Wyndham sigue de cerca la evolución del proyecto antes de implementarlo de manera generalizada y promover activamente este tipo de edificaciones en otros mercados.

Respecto a las tendencias de consumo, el presidente regional de Wyndham remarcó, según difundió Europa Press, que los hábitos de los huéspedes han cambiado de manera significativa, principalmente entre las nuevas generaciones que tienden a destinar su presupuesto en experiencias en lugar de adquirir bienes duraderos. Este cambio influye directamente en la oferta del grupo, que busca adaptar su portafolio tanto a las preferencias por estancias cortas como a la demanda en auge de largas estadías, una modalidad inspirada en los alquileres turísticos. La compañía está posicionando marcas como Ramada en este segmento, bajo la regulación y los estándares hoteleros, y ofreciendo unidades más amplias y equipadas en comparación con el formato convencional, como parte de la diversificación de su propuesta.

De acuerdo a Europa Press, el proceso de expansión y adaptación a nuevas tendencias implica también la diversificación de experiencias ofrecidas a los viajeros, con el objetivo de mantener la competitividad del grupo. Wyndham Hotels & Resorts fortalece así su capacidad para captar variados perfiles de clientes y atender tanto al turismo tradicional como al mercado emergente enfocado en experiencias personalizadas y estadías más largas, manteniendo los estándares de calidad y regulación propios de la hotelería internacional.

Según publicó Europa Press, el grupo observa favorablemente el entorno de negocios en Latinoamérica y el Caribe, apostando por ampliar su presencia en destinos turísticos con alto potencial y consolidando su reputación a través de la sostenibilidad y la innovación en construcción hotelera. Con las previsiones de crecimiento de RevPAR para 2026 y la introducción de tecnologías y materiales sostenibles en nuevos hoteles, Wyndham Hotels & Resorts planea mantener una estrategia de expansión sostenida y alineada con las tendencias globales de viaje y turismo.