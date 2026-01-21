Witkoff mantiene una "muy positiva" reunión con el asesor de Putin en Davos

Kirill Dmitriev, quien encabeza el Fondo Ruso de Inversión Directa y actúa como asesor de Vladimir Putin, manifestó que “el diálogo es constructivo y cada vez más gente entiende lo justo de la posición rusa”. Esta valoración tuvo lugar tras una sesión a puerta cerrada, que duró más de dos horas durante el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Según informó la agencia rusa TASS, en ese contexto se estudió la posibilidad de un eventual acuerdo de paz en Ucrania.

El representante especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, calificó de “muy positiva” la reunión con Dmitriev, según declaraciones ofrecidas a la prensa tras el encuentro. El medio TASS detalló que Witkoff estuvo acompañado por Jared Kushner, asesor y yerno del expresidente estadounidense Donald Trump, en el transcurso de esta cita centrada en la guerra de Ucrania y la exploración de futuras vías de solución diplomática.

De acuerdo con la información recogida por TASS, la conversación en Davos se produce tras una serie de intentos anteriores, por parte del gobierno estadounidense, de establecer contactos tanto con funcionarios rusos como ucranianos, aunque sin resultados fructíferos hasta el momento. Las conversaciones se han enfocado, entre otros puntos, en la búsqueda de compromisos para reducir la violencia y explorar escenarios para un potencial alto el fuego.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski condicionó la participación de Ucrania en el evento de Davos a la obtención de garantías concretas de seguridad por parte de sus aliados internacionales. Según consignó la agencia TASS, Zelenski manifestó que Kiev solo acudirá al Foro si existe una “mayor protección” frente a las amenazas rusas, declarando que, en caso contrario, Ucrania no enviaría representación oficial al evento.

Respecto a las negociaciones sobre acuerdos de seguridad, Zelenski indicó que el equipo negociador de su gobierno dispone de las herramientas necesarias para avanzar en la firma de documentos, especialmente con Washington, sobre garantías para la seguridad y la recuperación de Ucrania en un posible escenario de posguerra. Además, el presidente subrayó la urgencia para concretar estos pasos, reclamando que es fundamental avanzar con prontitud en la finalización de dichos compromisos.

El líder ucraniano aseguró que el borrador del acuerdo que incluiría garantías de seguridad vinculantes, con la implicación directa de Estados Unidos, se encuentra prácticamente listo. Según detalló la agencia TASS, solo resta una última reunión a “el más alto nivel” con Donald Trump para cerrar los términos finales. Zelenski ha solicitado públicamente que se agilicen los plazos para completar el acuerdo en las próximas semanas.

Por su parte, las fuentes citadas por TASS resaltaron el carácter reservado de la reunión entre Witkoff y Dmitriev, indicando que ambas partes expusieron sus respectivos puntos de vista sobre las condiciones necesarias para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto en Ucrania. Además, distintas delegaciones internacionales han expresado en Davos sus preocupaciones por la continuidad de la guerra y su impacto en la estabilidad regional.

Las conversaciones de los enviados estadounidenses y rusos en el contexto de Davos se producen en un momento en que los contactos multilaterales han mostrado escasos avances. Tal como publicó TASS, persistió la exigencia ucraniana de contar con el respaldo firme de Washington, mientras que la delegación rusa puso el foco en defender su postura ante un foro global.

El desarrollo de las negociaciones y los movimientos diplomáticos reflejan la complejidad para lograr consensos duraderos entre las partes enfrentadas. TASS reportó que la búsqueda de apoyos internacionales persiste como un eje prioritario para Kiev, que ha insistido en la necesidad de nuevas garantías para su seguridad y la recuperación nacional una vez terminado el conflicto.

La agencia TASS describió cómo las discusiones en Suiza han contado con la presencia de asesores y representantes de alto perfil, reafirmando la centralidad de la guerra de Ucrania en la agenda internacional del Foro Económico Mundial. Las estrategias expuestas por los equipos de Estados Unidos, Rusia y Ucrania buscan definir posibles escenarios de resolución, aunque hasta el momento las posiciones continúan estando marcadas por profundas diferencias.