El presidente estadounidense expresó durante su intervención en Davos que, tras el reciente acuerdo establecido con la oposición venezolana luego de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela prevé ingresos petroleros superiores a los registrados en las últimas dos décadas. Esta declaración la emitió en el contexto del Foro Económico Mundial, donde señaló que el entendimiento con el gobierno interino de Delcy Rodríguez representa, en sus palabras, un cambio sustancial para el país suramericano. Según informó la agencia Europa Press, el mandatario subrayó que Venezuela experimentará una significativa recuperación bajo la cooperación con las autoridades actuales, aunque evitó precisar detalles sobre un calendario concreto para la implantación de una transición democrática en el país.

Durante su discurso, el líder estadounidense remarcó la importancia del nuevo entendimiento bilateral. “Apreciamos toda la cooperación que hemos estado brindando. Una gran cooperación”, afirmó, según consignó Europa Press. Trump valoró la disposición del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y describió la nueva relación política como un ejemplo para la resolución de crisis internacionales. “Una vez que terminó el ataque, dijeron: hagamos un acuerdo. Más gente debería hacer eso”, señaló el presidente norteamericano, refiriéndose al diálogo posterior al derrocamiento de Nicolás Maduro.

En referencia al futuro inmediato de la economía venezolana, Trump declaró que el país “va a ganar más dinero en los próximos seis meses del que ha ganado en los últimos 20 años”. El medio Europa Press detalló que, con la producción de 50 millones de barriles de petróleo, ahora bajo la gestión de Washington, la expectativa en torno a los ingresos nacionales es elevada. El presidente precisó que ese crudo se repartiría conjuntamente y permitiría a los venezolanos acceder a sumas superiores a las obtenidas durante largos periodos previos.

El mandatario estadounidense también se refirió a la trayectoria del país sudamericano en décadas recientes. “Hace 20 años era un gran país y ahora tiene problemas. Pero los estamos ayudando”, expresó Trump. Según Europa Press, el discurso puso énfasis en el contraste entre el pasado de bonanza de Venezuela y los desafíos surgidos por políticas que, a juicio del mandatario, desviaron al país de su fortalecimiento económico.

El proceso que derivó en la actual cooperación fue definido por Trump como el resultado directo de la salida del poder de Nicolás Maduro. El acuerdo, según sus palabras, surgió tras la resolución de la confrontación política reciente y permitió el ascenso de Delcy Rodríguez y otras figuras de la oposición al frente del Ejecutivo interino. Europa Press reportó que, para el mandatario estadounidense, el ejemplo venezolano ilustra la eficacia de acuerdos inmediatos luego de conflictos severos.

Sobre la gobernanza actual, Trump describió a los nuevos líderes venezolanos como “muy buenos e inteligentes” en este escenario de transición. De acuerdo con la información recopilada por Europa Press, el presidente subrayó la eficiencia del equipo que encabeza Delcy Rodríguez para gestionar la nueva etapa política y económica del país. Enfatizó el carácter estratégico de la colaboración entre Caracas y Washington, particularmente en torno a los recursos energéticos.

A pesar del optimismo expresado sobre la recuperación económica, ningún representante de la delegación estadounidense detalló posibles fechas para la convocatoria a procesos de reforma democrática en Venezuela. La intervención de Trump en Suiza se limitó a exponer los logros económicos esperados y la actual cooperación política, dejando pendiente cualquier anuncio relacionado con la apertura democrática, según relató Europa Press.

La intervención estadounidense en la producción y comercialización de petróleo fue uno de los puntos medulares del pronunciamiento ante el Foro Económico Mundial. De acuerdo con Europa Press, el mandatario aseguró que este recurso representará la base para la revalorización de la economía venezolana. No obstante, la distribución y uso de los beneficios derivados de la venta de hidrocarburos permanecen sujetos al acuerdo entre los nuevos dirigentes venezolanos y Washington.

Las declaraciones de Trump en Davos llegan después de semanas de intensa incertidumbre política en Venezuela, marcadas por la destitución de Nicolás Maduro. Tal como reportó Europa Press, la situación interna del país ha experimentado un giro con la asunción de la nueva administración y el compromiso de cooperación con Estados Unidos, especialmente en materia energética.

En las conclusiones de su ponencia, el presidente estadounidense reiteró que la reconstrucción económica de Venezuela estaría vinculada al flujo de recursos petroleros y a la buena relación diplomática instaurada en la etapa posterior a la salida de Maduro. Según Europa Press, Trump insistió en que, durante esta nueva era, “a Venezuela le va a ir fantásticamente”, aludiendo a las perspectivas de crecimiento para el país suramericano bajo la actual gestión y la asistencia internacional proporcionada.