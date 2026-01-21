Trump anuncia un preacuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y retira amenaza de aranceles

La publicación de Donald Trump en su red Truth Social incluyó el anuncio de “conversaciones adicionales” acerca de la posible construcción de un sistema antimisiles de gran escala denominado Cúpula Dorada, que tendría un despliegue parcial en Groenlandia con el objetivo de neutralizar amenazas provenientes de Rusia o China. De acuerdo con EFE, la medida se plantea en el marco de un principio de acuerdo alcanzado entre el presidente de Estados Unidos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras una reunión llevada a cabo en la ciudad suiza de Davos.

Según informó EFE, Trump explicó que este preacuerdo no solo abarca condiciones estratégicas sobre Groenlandia, sino también sobre la totalidad de la región ártica. Calificó los avances como favorables tanto para Estados Unidos como para los países que integran la OTAN. A partir de este entendimiento, el presidente estadounidense decidió suspender temporalmente la entrada en vigor de aranceles que había amenazado imponer a ocho países europeos, incluidos Alemania, Francia y Dinamarca. Estas naciones realizaron ejercicios militares en Groenlandia orientados a disuadir amenazas en la isla ártica, hechos que originalmente motivaron la advertencia arancelaria.

Trump detalló, según recogió EFE, que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, junto con los funcionarios necesarios, asumirán la responsabilidad de negociar los detalles de este marco de acuerdo. Estos representantes tendrán el deber de informar directamente al mandatario sobre los avances.

La conversación entre Trump y Rutte sucedió después de la intervención del presidente estadounidense ante el Foro Económico Mundial en Davos, donde reiteró la intención de su gobierno de controlar Groenlandia, aunque señaló por primera vez que descarta el uso de la fuerza para avanzar en este objetivo, citó la agencia EFE.

El mandatario estadounidense, en declaraciones posteriores a la cadena CNBC publicadas por EFE, reafirmó que la Casa Blanca cuenta con “un concepto de acuerdo” junto a la OTAN y que no implementará los aranceles previstos. En esta línea, Trump manifestó que interpreta la presencia de Mark Rutte como representativa de la postura de Dinamarca, nación que ejerce soberanía sobre Groenlandia, dentro de la Alianza Atlántica. El presidente sostuvo que la implicación de los aliados de la OTAN incluye tanto la participación en la creación de la Cúpula Dorada como la implicación en cuestiones relacionadas con los recursos minerales localizados en Groenlandia. Trump afirmó que este pacto tendría una vigencia indefinida.

El anuncio coincide con un momento estratégico para las relaciones transatlánticas en el Ártico, dado el interés de Estados Unidos y la OTAN en fortalecer el control y defensa de los recursos y rutas de la zona, en un contexto marcado por la competencia geopolítica con Rusia y China. EFE reportó que el despliegue parcial del sistema Cúpula Dorada en Groenlandia obedece a la necesidad de anticipar y contrarrestar la posible llegada de misiles desde potencias extranjeras.

Aunque el acuerdo presentado por Trump fue dado por hecho ante los medios, el presidente no reveló detalles adicionales sobre los términos específicos o los plazos para la implementación de las iniciativas. El líder estadounidense tampoco aclaró los mecanismos de participación de cada país europeo implicado ni el alcance exacto de las negociaciones en lo relacionado con los minerales de Groenlandia, cuyos recursos estratégicos han motivado el interés de varias potencias globales.

De acuerdo con lo detallado por EFE, la suspensión de la amenaza arancelaria que había colocado en tensión las relaciones comerciales con varios socios europeos está directamente conectada con el compromiso adquirido en torno a la cooperación militar y económica en el Ártico. El anuncio contribuyó a una reducción de la incertidumbre comercial, ya que los aranceles iban a entrar en vigor el 1 de febrero y se dirigían especialmente contra aquellos países que habían participado en maniobras conjuntas en Groenlandia.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no se pronunció de inmediato sobre el alcance del acuerdo, pero la atribución de la representación danesa a Rutte por parte de Trump dotó de una dimensión particular al anuncio, considerando el estatus autónomo de Groenlandia bajo soberanía de Dinamarca y su papel en la defensa aliada de la región ártica, consignó la agencia EFE.

El conjunto de estas iniciativas insinúa una expansión de la cooperación en materia de defensa y aprovechamiento de recursos en el Ártico, acompañadas de distensión en la política comercial entre Estados Unidos y Europa, según queda recogido en los reportes de EFE.