Sony presenta los auriculares LinkBuds Clip con diseño abierto

El sistema de clip en forma de C permite a los auriculares sujetarse a la oreja sin introducirse en el canal auditivo. De esta manera, los usuarios pueden gozar de música de alta fidelidad mientras permanecen alerta a lo que sucede en su entorno, según informó Sony en un comunicado recogido por plataformas de noticias especializadas. Esta característica distingue a los nuevos LinkBuds Clip al adaptarse a diferentes morfologías de oreja, facilitando el ajuste y la estabilidad, y permitiendo mantener conversaciones o identificar señales auditivas externas sin retirar los auriculares.

De acuerdo con la información difundida por Sony, los LinkBuds Clip presentan tres opciones de escucha. El modo Estándar está diseñado para reproducir música con alta calidad de sonido y voces claras. Para escenarios con elevados niveles de ruido, como zonas concurridas o estaciones de tren, el modo Voice Boost intensifica la captación de las voces y prioriza la claridad del audio. Por su parte, la función Sound Leakage Reduction ofrece una escucha más privada en entornos silenciosos y minimiza que el sonido emitido se escape de los auriculares, una opción pensada para no molestar a quienes se encuentran alrededor.

El medio también detalló que los auriculares incorporan tecnologías desarrolladas por Sony para mejorar la calidad sonora, como un sistema de procesamiento diseñado para que el sonido se perciba natural y expansivo. Entre estas innovaciones se destaca el DSEE, que potencia la resolución de la música, y la compatibilidad con 360 Reality Audio, lo que posibilita una experiencia personalizada e inmersiva. Además, el usuario puede acceder a un ecualizador de diez bandas configurable para ajustar el audio a sus preferencias y un efecto de música de fondo que brinda distintas atmósferas sonoras.

En el apartado de llamadas, Sony señala la integración de sensores de conducción ósea que permiten captar la voz del usuario directamente desde las vibraciones de los huesos, eliminando la captación de sonidos externos no deseados. El sistema de reducción de ruido, basado en inteligencia artificial, filtra el ruido de fondo y mejora la nitidez de las conversaciones, asegurando que la voz se transmita de manera clara y natural incluso en ambientes ruidosos.

Según el comunicado de Sony, la autonomía es otro de los puntos destacados de los LinkBuds Clip, con una duración de batería de hasta 37 horas. Además, disponen de carga rápida: tres minutos de conexión al cargador proporcionan una hora adicional de uso. Este aspecto está orientado a usuarios que necesitan dispositivos confiables durante largos períodos de tiempo sin interrupciones frecuentes para recargas.

El medio remarcó la certificación IPX4 de resistencia al agua, lo que protege a los auriculares frente a salpicaduras. El soporte para conexión multipunto permite alternar entre diferentes dispositivos de forma ágil y sin necesidad de desvincular y emparejar nuevamente cada vez que se cambia de aparato. Los LinkBuds Clip brindan también ajustes personalizables mediante su aplicación complementaria.

Para complementar la propuesta, Sony anunció la disponibilidad de los auriculares LinkBuds Clip a partir de enero, con un precio de venta de 200 euros. El producto será ofrecido en cuatro variantes de color: gris claro, negro, lavanda y verde, de acuerdo con la información difundida por la empresa y recogida por medios de noticias.

En la nota de prensa, Sony sostuvo que el desarrollo de los LinkBuds Clip se orientó a usuarios que requieren alternar entre el consumo de música y la atención al entorno, como quienes se desplazan por la ciudad, trabajan en oficinas abiertas o desean combinar la escucha de contenidos con la comunicación presencial. El diseño abierto apunta a ofrecer comodidad prolongada durante el día y evitar la sensación de aislamiento acústico, según la información que el fabricante proporcionó a plataformas especializadas.