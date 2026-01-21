Se retrasa la investigación por un presunto delito de maltrato infantil contra Anabel Pantoja y David Rodríguez

Un año después del ingreso de urgencia de su hija Alma en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, Anabel Pantoja y David Rodríguez siguen sin poder respirar tranquilos ya que han recibido un nuevo varapalo de la Justicia. Tal y como ha trascendido este martes, el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha decidido que la investigación por un presunto delito de maltrato infantil a la pareja se prorrogue seis meses más para intentar esclarecer los hechos y determinar si hubo o no negligencia de los padres en las circunstancias que determinaron la hospitalización de urgencia de la menor, que entonces tenía apenas un mes y medio de vida.

"Al cumplirse este miércoles un año de la incoación de diligencias previas, les informamos de que la autoridad judicial al frente de la plaza cuatro de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha prorrogado por seis meses la investigación iniciada el pasado 21 de enero de 2025 por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia por supuesto maltrato a una bebé" han informado a través de una nota de prensa en la que no se ha dado el nombre de la sobrina de Isabel Pantoja ni de su novio.

Por tanto, y a la espera de realizar nuevas pruebas médicas a la pequeña para determinar si sufre alguna secuela cuando se ha cumplido un año de su ingreso, la pareja deberá esperar hasta el próximo junio para saber si el caso sigue adelante y se dicta apertura de juicio por un presunto delito de maltrato infantil, o si por el contrario se archiva definitivamente la causa.

Tal y como ha revelado Antonio Rossi en 'El tiempo justo', el abogado de Anabel ha tranquilizado a la influencer y a su novio y les ha asegurado que "esto se va a archivar y que habría habido algún tipo de modificación si hubiera habido algún tipo de indicio" de que cometieron algún tipo de negligencia en el cuidado de su hija. Además, ha apuntado que la pareja cree que esta prórroga en la investigación "forma parte de un proceso de animadversión hacia ellos" puesto que su defensa ha tirado por tierra los informes y peritajes del hospital.

EL ORIGEN DEL ENFRENTAMIENTO DE DAVID RODRÍGUEZ Y LA MADRE DE ANABEL

Después de meses especulándose con las razones de la tensa relación que tendrían el novio y la madre de Anabel, Rossi ha desvelado que el origen de su enfrentamiento estaría en el inicio de la investigación, ya que cuando Merchi Bernal fue citada a declarar habría dicho al juez que "no pondría la mano en el fuego por David", reconociendo que no sabía qué habría pasado antes del ingreso de su nieta, y que no podía asegurar que lo que contaba el cordobés fuese cierto.

Tras la declaración de la exmujer de Bernardo Pantoja, David habría sido llamado de nuevo a declarar y no habría dudado en señalar tanto a su 'suegra' como a la pareja de Merchi. "David dice que investiguen qué es lo que pasa cuando su hija se queda sola con Merchi y su pareja", ha afirmado el colaborador, descubriendo así el motivo por el que la relación se rompió.