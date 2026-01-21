Rusia mata a un miembro de "una organización terrorista" que planeaba un atentado contra una comisaría

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la muerte de un miembro de "una organización terrorista" y la detención de un segundo durante una operación contra una célula que planeaba un atentado contra una comisaría en la ciudad de Ufa, capital de la república de Baskortostán, situada en los Urales.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que ambos "recopilaron información sobre una comisaría" que fijaron como objetivo del ataque, tras lo que "llevaron a cabo labores de reconocimiento en la zona, obtuvieron armas y material para fabricar un artefacto explosivo artesanal".

Así, ha manifestado que "durante el intento de arresto, el líder de la célula ofreció resistencia armada a los agentes del FSB y fue neutralizado en un tiroteo". "No hay víctimas entre las fuerzas de seguridad o la población civil", ha dicho el organismo, que ha confirmado que el segundo sospechoso se encuentra ya bajo custodia.