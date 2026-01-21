Óscar Casas y Ana Mena, derroche de pasión en la premiere de 'Ídolos'

Numerosos rostros conocidos han asistido este miércoles a la premiere de la película ÍDOLOS en Kinépolis Ciudad de la Imagen y han contado con la presencia de sus protagonistas Óscar Casas, Claudio Santamaría, Ana Mena, Enrique Ace y su director Mat Whitecross.

Ana Mena y Óscar Casas han derrochado complicidad delante de las cámaras y han asegurado que están viviendo uno de los momentos profesionales más felices de sus vidas: "Estamos muy felices, muy nerviosos, es mi primera premiere y mi primera peli", ha confesado la artista.

El actor ha comentado que han "disfrutado mucho" rodando la película porque "ha sido un rodaje muy intenso, ya que han sido casi cuatro meses al completo". "Había una adrenalina constante" porque "es la primera película que se hace sobre MotoGP", ha explicado Óscar.

Por su parte, para Ana "ha sido un regalo trabajar en esta película, ha sido una pasada" porque "he aprendido muchísimo y es un peliculón". Unas palabras que respaldaba su pareja, quien ha desvelado que fue en esos rodajes donde tuvo la suerte de "poder conocer a Ana" porque "ahí empezó todo".

Ilusionados y sonrientes, la pareja ha evitado dar más detalles de su situación personal y al preguntarles si tienen pensado dar un paso más en su relación... Ana ha respondido "a ver qué tal... la peli" y Óscar ha aprovechado para promocionar los proyectos de su chica: "Ana tiene cosas muy bonitas por venir, un discazo y proyectos que no sé si se saben".