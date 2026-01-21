Louzán presenta en Fitur tres de las próximas finales de fútbol, fútbol sala y fútbol playa

El estadio de Gran Canaria, diseñado para albergar partidos del Mundial 2030, servirá de escenario el próximo 16 de mayo para la final de la 45ª Copa de la Reina Iberdrola. Esta cita se integra en las celebraciones del centenario de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y representa uno de los momentos clave de la temporada de fútbol femenino en España. El anuncio se realizó dentro de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026. Además, Melilla será sede de la fase final de la Primera División Femenina de fútbol playa entre el 10 y el 12 de julio, mientras que Cáceres acogerá la final a cuatro de la Copa del Rey de fútbol sala el fin de semana del 23 y 24 de mayo. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, destacó en Fitur la importancia de estos eventos y agradeció el apoyo de las distintas instituciones implicadas, según informó el medio convocante.

Durante su intervención en Fitur 2026, Louzán reconoció el impulso institucional al fútbol femenino, cuestión que ha quedado patente en la programación de los eventos principales, según publicó la agencia. El mandatario de la RFEF afirmó: “Estamos en el camino correcto y por ello damos las gracias a las instituciones por la puesta decidida que han hecho por organizar este acontecimiento tan destacado”. Louzán compartió este mensaje acompañado del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien resaltó el compromiso de la isla con la salud y la cohesión social. Morales aseguró: “Tenemos una enorme capacidad logística y humana que poner a disposición ante este trascendental evento”.

La presentación de la final de la Copa de la Reina Iberdrola en Gran Canaria contó además con la participación de la alcaldesa de Las Palmas, Carolina Darias, y varios representantes locales dedicados al deporte y el turismo, como los consejeros Aridany Romero y Carlos Álamo. También estuvieron presentes el presidente de la Federación Intersinsular de Las Palmas, Juan José Arencibia, y la futbolista internacional Raquel Peña Pisco, según detalló la cobertura de Fitur.

Por su parte, la final de la Primera División Femenina de fútbol playa se anunció en el espacio de Melilla, con la asistencia del consejero de Deporte de la ciudad autónoma, Miguel Ángel Fernández, el director general de Política Deportiva, Ángel Guerrero, y el presidente de la Real Federación Melillense de Fútbol (RFMF), Diego Martínez. El medio informativo subrayó que la fase definitiva de la liga nacional de fútbol playa femenino, prevista en Melilla para los días 10 a 12 de julio, constituye otro hito en la trayectoria creciente de las competiciones femeninas bajo el calendario federativo.

El fútbol sala, según expuso Louzán en Extremadura, celebrará su final a cuatro de la Copa del Rey en Cáceres el fin de semana del 23 y el 24 de mayo. Esta convocatoria, presentada en el stand de Extremadura en Fitur, recibió el respaldo institucional del director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, quien expresó su satisfacción y el desafío organizativo que implica el torneo. Louzán calificó la Copa del Rey de fútbol sala como “una gran fiesta del fútbol sala y ejemplo de las muchas cosas que queremos hacer durante el presente año”. El presidente de la RFEF insistió en la voluntad de la Federación de mantener la colaboración con administraciones públicas para asegurar el éxito de las finales nacionales, según consignó el medio especializado.

Además de estos anuncios, Louzán realizó en Fitur una entrega simbólica al presidente de Ávoris Corporación Empresarial, Vicente Fenollar, al obsequiar una camiseta de la selección española durante su visita al espacio expositivo de la empresa. El medio resaltó este gesto como parte de las actividades de promoción conjuntas en Fitur 2026.

Louzán también aprovechó el acto para recordar a las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en Córdoba y Barcelona, dedicando palabras de condolencia y homenaje, según destacó la información de la agencia.

El medio remarcó el protagonismo que el fútbol femenino está adquiriendo dentro del calendario deportivo español, visible en “el gran momento vivido por el fútbol femenino”, según palabras de Louzán, quien hizo alusión a la reciente final de la Liga de Naciones UEFA en Madrid y a la Supercopa de España en disputa. Estas referencias se suman a la previsión institucional de mantener la celebración anual de los eventos más relevantes en diferentes territorios, con vistas a consolidar la variedad y el alcance de las principales competiciones organizadas por la RFEF.

Las presentaciones efectuadas en Fitur reiteraron la apuesta conjunta de federaciones y entidades públicas para dar visibilidad a las finales de fútbol, fútbol sala y fútbol playa, tanto en categorías masculinas como femeninas, y con especial foco en la progresión de las ligas femeninas en los escenarios nacionales más emblemáticos, informó la agencia. La colaboración entre la RFEF, Cabildo de Gran Canaria, Junta de Extremadura, Gobierno de Melilla y demás organismos quedó reflejada en los actos organizados durante la feria internacional, donde se confirmaron las sedes y las fechas clave del calendario deportivo 2026.