Life is Strange: Reunion llegará el 26 de marzo para poner punto y final la historia de Max y Chloe

La historia de Max Caulfield y Chloe Price concluirá en el campus de la Universidad de Caledon, donde Max asume el rol de profesora de fotografía y enfrenta un devastador incendio que altera la vida de sus colegas y estudiantes. Según informó Square Enix, Life is Strange: Reunion será la entrega que selle el destino de ambas protagonistas, permitiendo a los jugadores adentrarse en las consecuencias de este suceso mientras exploran los misterios del pasado y las implicaciones de los poderes sobrenaturales de Max.

De acuerdo con información difundida por el medio, el lanzamiento mundial de Life is Strange: Reunion está fijado para el 26 de marzo y estará disponible para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series X y S, y PC por medio de Steam y Microsoft Store. El tradicional formato narrativo de la franquicia se mantiene, y la narrativa realista volverá a dar peso a las decisiones del jugador, que influirán directamente en el desarrollo y desenlace de la trama, detalló la compañía de videojuegos en su comunicado.

Square Enix destacó que en esta entrega el jugador podrá, por primera vez en la saga, controlar tanto a Max como a Chloe, alternando entre ambas para experimentar la historia desde dos ángulos distintos. Max podrá utilizar su habilidad sobrenatural de Rewind para retroceder el tiempo. Esta capacidad, presente desde el juego original y restablecida tras varios episodios, permitirá a los usuarios modificar decisiones previas, alterar conversaciones y resolver puzles cuatridimensionales, afectando el flujo temporal de los acontecimientos.

Según describió la compañía, la historia coloca a Max en una situación límite después de regresar de una escapada y descubrir el campus consumido por el fuego, con fatalidades entre sus amigos, alumnos y otros profesores. Para intentar evitar el desastre, la protagonista empleará una fotografía personal para retroceder tres días antes del incendio, lo que ofrece la oportunidad de descubrir el origen de la catástrofe y modificar el destino del campus. Esta mecánica de viaje temporal está marcada por las secuelas de los eventos acontecidos en Life is Strange: Double Exposure, donde la fusión de líneas temporales produce la aparición inesperada de Chloe.

La llegada de Chloe a Caledon resulta particular, dado que es arrastrada por pesadillas sobre un pasado que no vivió realmente, lo que la enfrenta a tensiones y dudas sobre su papel en la historia. Los jugadores podrán aprovechar las características de cada protagonista: mientras que Max accede a su poder temporal, Chloe se apoya en su capacidad persuasiva para obtener información clave de los sospechosos e investigar zonas inaccesibles para Max.

El desarrollo de Life is Strange: Reunion corre a cargo de Deck Nine Games, estudio responsable de anteriores entregas de la franquicia. Según consignó Square Enix en su comunicado, los usuarios tendrán la responsabilidad de decidir entre diversas acciones y diálogos, lo que impactará en el desenlace de la saga para ambos personajes. Esta estructura refuerza la importancia de las elecciones y sus consecuencias dentro del universo propuesto por la desarrolladora.

El medio también detalló que la edición estándar del videojuego estará disponible por 39,99 dólares (34,16 euros, según cotización actual), y además se lanzarán versiones Deluxe, Twin Pack y Collector's Edition, siendo esta última la más costosa, con un precio de 99,99 dólares (85,40 euros). Las diferentes ediciones permitirán a los jugadores escoger la experiencia deseada en función de los contenidos y extras incluidos.

Desde su creación hace casi once años, Life is Strange ha centrado su propuesta en aventuras con fuertes componentes narrativos y mecánicas que permiten influir en los acontecimientos a través de poderes sobrenaturales, como el control del tiempo. Con la entrega final, Max y Chloe volverán a reunir sus caminos en una trama donde el pasado, las decisiones tomadas y los lazos emocionales jugarán roles determinantes, subrayó Square Enix.

Con el anuncio, la compañía señaló que la serie concluye una etapa significativa en la industria de los videojuegos narrativos, y marca la culminación de una saga seguida por millones de jugadores. La propuesta de Life is Strange: Reunion enfatiza la relevancia de las acciones, las relaciones interpersonales y la capacidad del usuario para incidir en el destino de los personajes dentro de un contexto de drama, misterio y fenómenos inexplicables, según comunicó Square Enix.