La RFAF guardará un minuto de silencio en sus partidos por los afectados en el accidente ferroviario en Adamuz

En señal de respeto hacia las víctimas y sus familias, árbitros vestirán brazaletes negros durante la jornada y se realizarán homenajes silenciosos previos a los encuentros en diversas categorías en el fútbol regional andaluz

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) anunció que los árbitros que participarán en los partidos programados para el próximo fin de semana portarán brazaletes negros en señal de duelo. Esta medida pretende rendir homenaje a las víctimas y mostrar solidaridad hacia las personas heridas y afectadas por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. Según informó la RFAF a través de un comunicado oficial, también se llevará a cabo un minuto de silencio antes del inicio de cada partido de sus competiciones en toda Andalucía durante la próxima jornada.

Tal como publicó la RFAF, la decisión se hizo efectiva desde el miércoles, durante los encuentros de vuelta de la fase previa del Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales de fútbol en categorías infantil y cadete. El organismo precisó que la iniciativa abarca todas las competiciones bajo su jurisdicción que se disputen en el territorio andaluz.

El medio detalló que estas acciones buscan trasladar el pésame institucional y el apoyo de la comunidad futbolística andaluza a los familiares de quienes perdieron la vida en el siniestro, así como a quienes resultaron heridos. La RFAF expresó a través del comunicado “su profundo dolor y más sentido pésame por los fallecidos, poniéndose a disposición de sus familiares”.

La RFAF convocó a todas sus delegaciones y clubes miembros a sumarse a las muestras de respeto al comienzo de cada partido. Según consignó el comunicado, la federación insistió en la importancia de cumplir con el minuto de silencio como símbolo del acompañamiento de la comunidad futbolística hacia los damnificados.

Los partidos donde se implementará el homenaje comprenden diversas categorías, incluidas las divisiones menores e infantiles, mostrando la extensión y alcance de la medida entre los participantes y asistentes a las distintas competiciones, reportó la propia federación.

De acuerdo con el mensaje institucional difundido, la RFAF sigue atenta a la evolución de los hechos relacionados con el accidente ferroviario. La federación afirmó que continuará ofreciendo el apoyo necesario a las familias y afectados, reafirmando el compromiso de la entidad con los valores de solidaridad y respeto en momentos de duelo colectivos. Estos gestos se reproducirán en todos los estadios andaluces bajo la órbita de la organización durante la próxima jornada de fútbol regional.

