Irene Villa, conmocionada y consternada por el trágico accidente de tren en Adamuz: "Me va a costar mucho"

Irene Villa contactó a su esposo, David Serrato, para que se comunicara con el Hospital Reina Sofía de Córdoba con el objetivo de conocer el estado de los heridos del accidente ferroviario en Adamuz, especialmente si había sobrevivientes con amputaciones, y ofreció su disposición personal para brindarles apoyo. La activista y escritora manifestó su intención de visitar en persona a quienes puedan beneficiarse de su testimonio, tal como lo ha hecho en situaciones similares. De acuerdo con el medio Europa Press, Villa compartió su conmoción tras el descarrilamiento de los dos trenes de alta velocidad ocurrido el domingo en la localidad cordobesa, enviando un mensaje de aliento a los familiares de las víctimas y resaltando la importancia de la solidaridad social después de una tragedia de estas características.

Según detalló Europa Press, Irene Villa participó en Madrid en la presentación del libro “¿Y si perder es ganar?”, de Paula López Espinosa, sin cancelar su compromiso profesional, a pesar del impacto emocional causado por la tragedia. Villa, quien sobrevivió a un atentado con explosivos perpetrado por ETA cuando tenía 12 años, hizo referencia a las dificultades psicológicas que enfrentan quienes atraviesan pérdidas repentinas, y compartió su experiencia personal como referente de resiliencia en situaciones extremas. Expresó que, desde el domingo, experimenta una sensación constante de abatimiento y falta de energía, lo cual identificó como un estado generalizado entre la sociedad española tras el accidente.

Europa Press reportó que la escritora canalizó sus emociones en un mensaje dirigido a quienes sufren la pérdida de seres queridos, reconociendo el proceso de duelo como un camino complejo y personal. “Estamos en un momento muy duro y sé que me va a costar mucho, me ha costado salir de casa porque llevo desde el domingo, creo que como toda España, conmocionada, consternada, sin energía, con ganas de llorar”, confesó durante la presentación, subrayando la dificultad de asimilar la magnitud del suceso y la incertidumbre sobre el futuro. Señaló que ante hechos de tal gravedad, el único camino posible es buscar un sentido que ayude a reconstruirse, aunque resulte imposible racionalizar la pérdida de vidas humanas.

En diálogo con Europa Press, Villa reflexionó sobre el peso emocional para los sobrevivientes y familiares, evocando su historia personal y la diversidad de pruebas a las que se ha enfrentado: “me ha pasado de todo, no me he privado de nada; tema físico, emocional, familiar, enfermedad, bacteria, la pérdida de una amiga, de mi cuarto embarazo…”. Comparó estas experiencias con el sufrimiento de quienes perdieron a conocidos o familiares en el accidente ferroviario, subrayando la dificultad de aceptar una situación tan dolorosa y expresando su solidaridad: “Mandar todo nuestro apoyo, fuerza y amor a las víctimas”.

El testimonio recogido por Europa Press añade que Villa ya planifica encuentros con personas amputadas y otras víctimas del accidente, para compartir su experiencia de recuperación y resiliencia, convencida de que la empatía y el acompañamiento resultan fundamentales en la reconstrucción individual y colectiva. Aseguró que su proceso de sanación tras el atentado no está completo, aunque considera que, desde los 12 años hasta ahora, a sus 47 años, ha vivido “más tiempo rota que entera”, y esa perspectiva la impulsa a desear que los afectados puedan reconstruir sus vidas, adaptando el ritmo de recuperación a cada persona.

La escritora remarcó que, ante este tipo de tragedias, el único consejo válido es no mirar atrás ni obsesionarse con las causas fortuitas del suceso, sino aceptar lo ocurrido y dirigirse hacia la reconstrucción con la mayor fortaleza posible. “No sirve de nada pensar en por qué justo ese tren pasaba en ese mismo instante en el que descarrila el otro tren. Lo único que nos sirve es aceptar lo que ha ocurrido y reconstruirnos con toda la fuerza y el amor”, dijo, según informó Europa Press.

Villa también destacó el papel del apoyo social en el proceso de superación de una catástrofe, explicando que sentirse acompañado, comprendido y respaldado colectivamente resulta indispensable. Valoró la importancia de que las personas no se sientan solas durante el duelo, y de recurrir a la resiliencia personal como complemento esencial para superar el dolor.

Entre las declaraciones recogidas por Europa Press, Irene Villa subrayó el sufrimiento particular que enfrentan los supervivientes frente al fallecimiento de sus seres queridos. Explicó que la mayor carga queda en quienes continúan su vida tras la tragedia, mientras que confía en que “los que se han ido, yo creo que están en paz”, y expresó la esperanza de que quienes fallecieron puedan “mandar fuerza, luz y amor” a quienes quedan.

En un plano más personal, la activista admitió que el accidente le impactó de manera profunda porque, en sus palabras, “podíamos haber sido cualquiera. Porque todos hemos cogido ese tren y a todos se nos ha parado el corazón”. Este sentimiento de identificación colectiva con las víctimas resalta, según publicó Europa Press, la vulnerabilidad compartida y la empatía interna en la sociedad ante episodios de gran magnitud.

En relación con la respuesta institucional, Europa Press informó que Irene Villa valoró la presencia de los Reyes Felipe y Letizia en Adamuz, quienes acudieron para acompañar a los afectados. Villa recordó la trayectoria de la Familia Real en el apoyo a víctimas de atentados y catástrofes, así como su contacto cercano con las víctimas y familiares. “La familia Real siempre ha estado al lado de todas las víctimas, nosotros lo hemos sentido siempre. Después de cada atentado, en cada congreso que hemos hecho, siempre han estado al lado de las víctimas y esta vez por supuesto que iba a ser, y encima que están también de duelo y de luto, por el dolor de un familiar, mi tocaya Irene”, afirmó Villa, trasladando un mensaje de gratitud por la continuidad del acompañamiento, tanto de la corona como de los representantes políticos y la sociedad en general.

El accidente ferroviario en Adamuz generó una oleada de reacciones en todo el territorio español, según destacó Europa Press, y motivó muestras de solidaridad y apoyo a los damnificados y a sus familias. La intervención de Irene Villa incorpora el testimonio de una persona que ha enfrentado situaciones límite y que utiliza su experiencia para contribuir al proceso de recuperación social.