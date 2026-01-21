Agencias

Giuliano: “El empate nos sabe a poco”

Madrid, 21 ene (EFE).- Giuliano Simeone, extremo internacional argentino del Atlético de Madrid, expresó este miércoles que el empate contra el Galatasaray en la Liga de Campeones le “sabe a poco”, porque querían el triunfo, y lamentó que su equipo no pudo “elegir de la mejor manera” en “muchas” situaciones ofensivas de la primera parte.

“El partido exige mucho. Obviamente, no estamos contentos. Queríamos sumar los tres puntos, que para nosotros eran importantes, no se dio, nos llevamos un empate que nos sabe a poco, sobre todo porque el primer tiempo tuvimos muchas situaciones donde no pudimos elegir de la mejor manera. Nos llevamos un empate y queríamos la victoria”, dijo en declaraciones a ‘Movistar’ al término del encuentro en el Ali Sami Yen de Estambul.

“Trabajamos un partido muy complicado, en una cancha muy complicada. El equipo hizo un esfuerzo físico tremendo en el primer tiempo, con una intensidad muy alta de poder buscar el partido. Fallaron esos metros finales en las decisiones y después, en el segundo tiempo, el cansancio físico hay que aguantarlo y ya vimos la jugada de Marcos que salvó en el último minuto y por eso nos llevamos el empate”, conitnuó.

Giuliano marcó el gol del Atlético. “Siempre intento mejorar en el día a día. Para subir mi nivel hay que llegar al área, hay que sumar más cifras y es lo que estoy intentando y trabajando, en mejorar mi juego y mi técnica. Y llegué en ese centro de Matteo (Ruggeri) al segundo palo de cabeza, que hay que hacer goles de todas las maneras”, apuntó.

