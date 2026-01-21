El terremoto en suroeste de China dañó más de 1.900 viviendas y afectó a infraestructuras

Pekín, 21 ene (EFE).- El terremoto de magnitud 5,1 que sacudió este lunes la provincia china de Yunnan (suroeste) dañó más de 1.900 viviendas, además de carreteras e infraestructuras de abastecimiento de agua, y obligó a reubicar a más de 300 personas, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El seísmo se produjo a las 19:32 hora local (11:32 GMT) del lunes en el condado de Qiaojia, en la ciudad de Zhaotong, con epicentro a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China.

Las autoridades locales señalaron hoy tras completar la evaluación de daños que el temblor afectó a 1.907 viviendas y ocho escuelas, a lo que se suman daños en 483 puntos viales, cerca de 466 deslizamientos de tierra y rocas sobre carreteras y 19 fisuras en montañas.

De acuerdo al segundo máximo responsable del condado, Cao Shanyou, citado por la agencia estatal Xinhua, ninguna de esas afectaciones supone un riesgo para infraestructuras residenciales o para el funcionamiento del transporte público.

Además, se notificaron roturas en 544 depósitos de agua y otras 450 instalaciones de la red hidrológica de abastecimiento.

Cao precisó que las 334 personas realojadas pertenecen a 147 hogares y que las autoridades han asegurado su bienestar en tanto se inician las labores de reconstrucción.

La zona suroccidental de China es una de las más activas sísmicamente del país debido a la fricción entre las placas tectónicas de Asia y la India, y registra con frecuencia movimientos de magnitud media.

En junio pasado, otro terremoto de magnitud 5 en la provincia de Yunnan dejó cerca de 6.000 personas afectadas y daños en viviendas, aunque sin víctimas mortales. EFE