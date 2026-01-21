El IPC de Reino Unido repuntó al 3,4% en diciembre

La última evaluación de la inflación británica reflejó que los alimentos y bebidas no alcohólicas experimentaron un aumento de precios del 4,5% interanual en diciembre, superando en tres décimas la variación del mes previo. Según detalló la Oficina Nacional de Estadística (ONS), este incremento se produjo en paralelo con un encarecimiento de la educación del 7,6%, que repitió la tasa registrada el mes anterior. En ese marco, la tasa de inflación interanual del Reino Unido ascendió al 3,4% en diciembre, implicando una aceleración de dos décimas respecto a noviembre y representando el primer repunte del coste de la vida en cinco meses, de acuerdo con la misma institución.

El medio ONS informó que la inflación subyacente, excluyendo el impacto de la energía y los alimentos frescos, permaneció estable y se situó en el 3,2% en diciembre, sin variaciones respecto al dato del mes anterior. En el balance mensual, la inflación británica cerró 2025 con un incremento del 0,4%, tras haber registrado una disminución del 0,2% en noviembre. Este comportamiento situó la inflación general al final del año por encima del objetivo de estabilidad de precios del 2% fijado por el Banco de Inglaterra.

De acuerdo con la ONS, estos resultados se producen poco después de que el Banco de Inglaterra decidiera reducir en diciembre los tipos de interés en 25 puntos básicos, llevando la tasa al 3,75%, el nivel más bajo desde febrero de 2023. A pesar de este recorte, la inflación persiste por encima de la meta oficial del organismo supervisor.

Según publicó la ONS, la variación interanual del coste del transporte alcanzó el 4%, superior al 3,7% observado un mes antes. Los suministros para el hogar presentaron un incremento del 4,9% en comparación con diciembre del año anterior, una desaceleración respecto al 5,1% de noviembre. El segmento de ocio y cultura registró un encarecimiento del 2,7%, mostrando dos décimas menos en la variación frente al periodo precedente.

El medio ONS reportó que los precios de la totalidad de bienes aceleraron su incremento en diciembre hasta el 2,2%, ligeramente por encima del 2,1% del mes anterior. Por otro lado, los servicios registraron un alza del 4,5% interanual, una décima más que en noviembre, consolidando así el crecimiento de este sector dentro de la cesta inflacionaria.

El seguimiento de la ONS puntualizó que, pese a la desaceleración experimentada en los cinco meses anteriores, diciembre marcó una inversión de tendencia y un aumento en la presión sobre el coste de la vida. La inflación subyacente sin variación sugiere que componentes volátiles como energía y alimentos frescos tuvieron un protagonismo limitado en la reciente aceleración general.

La evolución de las tasas inflacionarias en diversos rubros tuvo incidencia en el comportamiento de los precios de la economía británica. Sectores que inciden directamente en el gasto cotidiano de los hogares y en los presupuestos familiares, como alimentos, educación y transporte, contribuyeron al repunte observado según los datos difundidos por la ONS.

El registro del nivel general de precios por encima de la meta del Banco de Inglaterra reaviva el debate sobre la capacidad de la política monetaria para contener el ascenso inflacionario, en un contexto de reducción reciente de los tipos de interés. El organismo analiza el balance entre la necesidad de sostener el crecimiento económico y el objetivo de mantener la estabilidad de precios, según reportó la Oficina Nacional de Estadística.