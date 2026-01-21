El Ejército de Israel mata a dos personas en nuevos bombardeos contra Líbano pese al alto el fuego

Al menos dos personas han muerto este miércoles en nuevos bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, alcanzado tras trece meses de combates con el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, uno de los fallecidos, que no ha sido identificado, se encontraba en el interior de un vehículo que circulaba entre las localidades de Zahrani y Msailé, en los alrededores de Sidón.

El Ejército israelí ha indicado en un breve comunicado que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado a un terrorista de Hezbolá en la región de Sidón, en el sur de Líbano".

Posteriormente, un segundo bombardeo perpetrado por un dron ha matado a otra persona en Bazouriyé, tras lo que el Ejército israelí ha afirmado que el objetivo era también "un terrorista de Hezbolá", sin que el grupo libanés se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo bombardeo.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.