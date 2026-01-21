El comité técnico del Cecat se reúne para valorar la emergencia por el descarrilamiento

El temporal que azotó la zona provocó que un muro de contención cediera y se desplomara sobre la vía, ocasionando que un tren de la línea R4 descarrilara en Gelida, Barcelona, el martes por la noche. Este incidente resultó en la muerte del maquinista y provocó 37 personas heridas, de las cuales 4 se encuentran en estado grave. Según detalló el medio, el comité técnico del Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat) se concentró durante la mañana del miércoles en la sede de la Conselleria de Interior y Seguridad Pública para analizar el desarrollo de la emergencia y coordinar las próximas acciones.

De acuerdo con la información publicada, el siniestro interrumpió por completo el servicio de Rodalies, cuyo restablecimiento depende de la confirmación de condiciones seguras para la circulación ferroviaria. El Conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, reemplazó en la reunión al presidente Salvador Illa, hospitalizado a raíz de una osteomielitis púbica. A la sesión también acudieron la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; la titular de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; y el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona.

El medio informó que uno de los puntos centrales de la reunión del Cecat era definir si las circunstancias permitían restablecer el servicio ferroviario de Rodalies. Paneque explicó que la seguridad de la red será comprobada mediante “marchas blancas”, en las que maquinistas junto a equipos técnicos de Renfe y Adif recorrerán las vías para inspeccionarlas exhaustivamente tras el accidente.

En el siniestro, el tren transportaba pasajeros por la línea R4 cuando impactó contra el muro desprendido por el temporal. El deslizamiento del muro sobre la infraestructura férrea originó el descarrilamiento. La Conselleria de Interior y Seguridad Pública contabilizó 37 heridos entre los ocupantes, 4 de ellos con lesiones graves.

Según consignó el medio, la magnitud del impacto exigió una respuesta inmediata de los servicios de emergencia y desencadenó la convocatoria del Cecat para coordinar la atención a víctimas, la reparación de los daños y el análisis de la situación de la red ferroviaria. Autoridades autonómicas y nacionales, así como representantes de las empresas ferroviarias, participaron en la valoración de riesgos y en el diseño de estrategias para la recuperación del servicio.

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, remarcó en la reunión la importancia de las revisiones técnicas antes de considerar el reinicio de operaciones del servicio regional Rodalies. Desde la administración catalana, la consellera Silvia Paneque destacó la necesidad de priorizar la seguridad tanto de pasajeros como de los trabajadores del sistema ferroviario.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, expresó la disposición de los organismos estatales para colaborar con la Generalitat y con las empresas encargadas de la gestión ferroviaria, asegurando la coordinación interinstitucional para afrontar la emergencia.

Esta reunión del Cecat forma parte de las medidas continuas de seguimiento y valoración de incidentes que afectan de forma significativa la movilidad y la seguridad pública en Cataluña. El comité técnico evalúa de manera recurrente las condiciones de la infraestructura y el desarrollo de acciones de mitigación de riesgos en un contexto marcado por la inestabilidad provocada por fenómenos meteorológicos adversos.

El accidente evidenció los retos de la red ferroviaria catalana frente a eventos climatológicos intensos, y motivó la activación de protocolos de emergencia y control de daños tanto en el ámbito de la infraestructura como en la atención a personas afectadas.

Los responsables presentes en la reunión señalaron que cualquier decisión sobre la reanudación del servicio dependerá de la evaluación de seguridad resultante de las revisiones sobre el terreno. Hasta entonces, la prioridad se centra en la reparación de daños materiales, el apoyo a heridos y familiares y la prevención de nuevos incidentes en la red de Rodalies, informó el medio.

La secuencia del accidente y la movilización de recursos por parte de los diferentes organismos reflejan la dimensión de la emergencia que impacta sobre la movilidad en Barcelona y sus alrededores. La coordinación entre administración autonómica, estatal y empresas ferroviarias será clave para determinar cuándo podrá restablecerse la circulación de trenes en la zona afectada, detalló la fuente.

Mientras tanto, los equipos técnicos y operativos se encuentran desplegados para inspeccionar la infraestructura, retirar escombros y rehabilitar los tramos dañados como paso previo indispensable para la reanudación de las operaciones, según indicó la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.