El Banco Central de Brasil liquida la banca digital de Banco Master

La investigación sobre supuestas irregularidades en la venta de instrumentos de crédito ha generado inquietud entre inversionistas interesados en Will Bank, de acuerdo con información de Bloomberg. El banco había sido sometido a una administración especial mientras se evaluaba su situación y, tras meses de incertidumbre, el Banco Central de Brasil resolvió liquidar la entidad, que operaba como banca digital bajo el control de Banco Master. El organismo argumentó que la decisión respondió a una "situación económica y financiera comprometida, su insolvencia y su vinculación" con la entidad madre, que colapsó en noviembre.

De acuerdo con Bloomberg, la liquidación de Will Bank marca un nuevo episodio en la crisis que sacude al sector financiero brasileño tras el colapso de Banco Master. El proceso, detalló el Banco Central en un comunicado, incluyó la entrada de Will Bank en una administración especial antes de la intervención definitiva. Hasta ese momento, la filial digital permanecía al margen del proceso de liquidación de Banco Master, pero el avance de la investigación sobre supuesto fraude en instrumentos crediticios y los riesgos financieros crecientes desencadenaron la medida adoptada por las autoridades.

Bloomberg indicó que el interés de inversionistas por Will Bank se mantiene mientras la entidad entra en este nuevo proceso de liquidación. Las investigaciones sobre la matriz revelaron acusaciones de que altos ejecutivos, como el consejero delegado de Master, Daniel Vorcaro, y otros directivos, presuntamente crearon documentos de crédito falsos para su colocación en el sistema financiero. Vorcaro fue arrestado en noviembre como parte de una sospecha de corrupción y fraude, acompañando a otros cinco implicados, según consignó Bloomberg.

El Fondo de Garantía de Depósitos de Brasil (FCG) enfrenta un desafío significativo debido a estos desarrollos. Según datos divulgados por el FCG y citados por Bloomberg, los pagos a los acreedores de Banco Master alcanzarán los 40.600 millones de reales (6.484 millones de euros). Además, una fuente anónima consultada por Bloomberg estimó que la cifra podría incrementarse en otros 3.000 millones de euros si otras instituciones pequeñas, entre ellas Will Bank, avanzan hacia la liquidación.

La quiebra de Banco Master y el posterior cierre de Will Bank generan preocupación entre los actores del sistema bancario brasileño, amplificando la incertidumbre sobre la solidez del sector. De acuerdo con Bloomberg, la acción del regulador apunta a contener los riesgos derivados de los vínculos financieros entre ambas instituciones y su exposición a prácticas sospechosas. El comunicado del Banco Central subrayó la necesidad de impedir que las irregularidades detectadas en una institución se propaguen hacia otras entidades conectadas, comprometiendo la estabilidad del sistema.

El proceso judicial abierto sobre la dirigencia de Banco Master y Will Bank continúa en curso. Según Bloomberg, las acusaciones por parte de las autoridades incluyen la fabricación de instrumentos financieros fraudulentos y su venta posterior a terceros, lo que originó un agujero económico que desencadenó la insolvencia de ambas entidades. Esta situación arrastró a Will Bank al procedimiento de liquidación tras permanecer algunos meses bajo supervisión especial.

El desarrollo del caso y las decisiones del Banco Central mantienen en alerta a los acreedores, empleados y usuarios de servicios digitales bancarios en Brasil. Diversos actores del mercado financiero, según reportó Bloomberg, consideran que la liquidación de Will Bank agrava la presión sobre los fondos de garantía y podría provocar un efecto dominó si se suman nuevas entidades afectadas por la insolvencia sistémica.

La información recabada por Bloomberg señala que el desenlace del caso continuará sujeto a las indagaciones de las autoridades sobre la posible existencia de más prácticas fraudulentas dentro del grupo financiero. Por el momento, la resolución del Banco Central busca prevenir la extensión de los daños causados por la gestión de los anteriores responsables y restablecer la confianza en el sistema bancario digital del país.