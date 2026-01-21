El Atlético vuelve de Turquía con dos apercibidos más: Barrios y Giuliano

Madrid, 21 ene (EFE).- El Atlético de Madrid concluyó su partido de la penúltima jornada de la Liga de Campeones con dos apercibidos más de sanción, Pablo Barrios y Giuliano Simeone, a una tarjeta amarilla de la sanción, al igual que ya tenía a Robin Le Normand y Clement Lenglet, además de su entrenador, Diego Simeone.

Giuliano fue amonestado en el minuto 67, mientras que Barrios recibió la tarjeta amarilla en el 49.

Ambos ya habían visto otra amarilla cada uno en jornadas anteriores.

También vieron amarilla Thiago Almada y Marc Pubill en el encuentro de este miércoles contra el Galatasaray, pero para ambos es la primera de la competición.