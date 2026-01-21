(Crónica) El Bayern se libra de la atascada última jornada por el 'Top 8'

El Bayern Múnich venció (2-0) al Royale Union SG para dejar hecha su presencia en octavos de final de la Champions en la penúltima jornada de la fase liga, mientras que el Liverpool dio un paso importante (0-3) ante el Olympique de Marsella de cara a una última fecha con mucho en juego y serio atasco por ir a los cruces.

Harry Kane, con un doblete en tres minutos, desatascó el duelo ante los belgas en el Allianz Arena de Múnich. Al poco del inicio de la segunda parte, el internacional inglés cabeceó en el primer poste un saque de esquina muy cerrado e hizo el 2-0 en un penalti que él mismo había provocado ante el meta visitante.

El Bayern perdonó algún gol más pero, con 18 puntos, hizo los deberes ante el tremendo atasco por detrás para estar en el 'Top 8'. El Liverpool, con 15, aún tendrá que certificar esa zona noble aunque, en medio de su crisis de resultados en Premier, fue capaz de vencer en Marsella, también malgastando muchas ocasiones.

Dominik Szoboszlai abrió la lata antes del descanso en una falta directa que coló por debajo de la barrera y, ya en el tramo final, una gran jugada de Jeremie Frimpong dio tranquilidad a los 'red'. En el descuento, Cody Gakpo hizo el 0-3. Los ingleses Newcastle y Chelsea cierran el 'Top 8' con los 13 puntos que tienen otros seis equipos, por lo que el próximo miércoles tocará sufrir.

El cuadro de Eddie Howe superó (3-0) con autoridad y mucha pegada a la contra al PSV, encarrilado el partido a la media hora con los goles de Yoane Wissa y Anthony Gordon. Mientras, el Chelsea tuvo que picar piedra ante el Pafos de Albert Celades, pero Moisés Caicedo, quien había tenido algunas de las mejores ocasiones, hizo el 1-0 en el minuto 78 de Stamford Bridge que tumbó el muro chipriota.

Por otro lado, con 12 puntos, la Juventus tendrá opciones de evitar una eliminatoria extra alcanzando ese 'Top 8' después de superar (2-0) al Benfica. El equipo italiano fue mejor pero le costó ver puerta, hasta que en el segundo tiempo marcaron Khephren Thuram y Weston McKennie ante la floja defensa portuguesa en Turín.