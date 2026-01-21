Crónica del Atalanta - Athletic Club: 2-3

La reacción del Athletic Club en la segunda mitad tuvo una incidencia directa sobre el desarrollo del grupo en la Champions League, modificando la dinámica del encuentro frente al Atalanta BC en la séptima jornada de la fase de grupos. Según informó el medio Europa Press, el equipo vasco se impuso por 2-3 en su visita al New Balance Arena de Bérgamo, fortaleciendo así sus opciones de alcanzar el ‘playoff’ de dieciseisavos de final mientras que el cuadro italiano se jugará su clasificación en la última jornada.

De acuerdo con Europa Press, la primera parte presentó a un Athletic superado por la puesta en escena del Atalanta, que imprimió ritmo desde el minuto 16. Nicola Zalewski controló el balón cerca del vértice izquierdo del área rival y envió un centro al corazón del área bilbaína, donde Gianluca Scamacca remató de cabeza al fondo de la red, inaugurando el marcador a favor del equipo local. El conjunto vizcaíno evidenció dificultades defensivas y una escasa capacidad para inquietar a Marco Carnesecchi, portero rival, mientras la presión de Charles De Ketelaere y la amplitud generada por los carrileros aumentaban los apuros del equipo dirigido por Ernesto Valverde.

El medio Europa Press detalló que, antes del descanso, el Atalanta siguió acumulando llegadas con remates de Lorenzo Bernasconi y Scamacca, así como un disparo de De Ketelaere que rebotó en el poste tras una falta ejecutada al área, aunque varias de estas jugadas fueron anuladas por posiciones adelantadas. La primera mitad terminó con el Athletic desorientado y el marcador 1-0.

En el arranque del segundo tiempo, la situación no cambió: Unai Simón volvió a lucirse en la portería española tras intentos de Davide Zappacosta y más intervenciones defensivas, según publicó Europa Press. Pese a la desventaja y la falta de profundidad, el Athletic consiguió igualar el resultado gracias a una jugada directa: Dani Vivian lanzó en largo, Robert Navarro se impuso en un duelo físico y asistió a Gorka Guruzeta, quien culminó la acción con un remate certero al poste.

Este empate ejerció un efecto inmediato en el partido y renovó las aspiraciones vascas. Ernesto Valverde realizó ajustes en el centro del campo, lo que permitió al Athletic ganar solidez. Una de las incorporaciones, Nico Serrano, ingresó en el minuto 68 y concretó el 1-2 dos minutos después, rematando de zurda un centro desde la derecha facilitado por Robert Navarro. Según especificó Europa Press, el equipo italiano realizó modificaciones ofensivas para equilibrar el marcador, mientras que el Athletic propuso un repliegue y buscó peligro solamente al contragolpe.

Cuatro minutos después de tomar ventaja, el Athletic amplió diferencias: Navarro, perfilado en el área, firmó el tercer gol visitante tras otra jugada ofensiva. Aunque Atalanta respondió con determinación, el tanto de Nikola Krstovic en el minuto 88, tras una combinación en la banda derecha entre Éderson, Lazar Samardzic y Ademola Lookman, solo pudo recortar distancias y no evitó la victoria visitante.

El partido, según consignó Europa Press, finalizó con el marcador 2-3 y sendos apuros para el Athletic en los minutos de descuento, cuando el Atalanta buscó el empate sin éxito. El triunfo coloca al Athletic Club con ocho puntos, manteniéndose en la lucha por una de las veinticuatro primeras posiciones que permiten avanzar a la siguiente fase, mientras que Atalanta, con trece puntos, deberá asegurar en la última jornada su presencia en el grupo de los ocho primeros.

La ficha técnica divulgada por Europa Press reseñó las formaciones iniciales de ambos equipos. Atalanta presentó a Carnesecchi en la portería, con línea defensiva compuesta por Zappacosta, Kossounou, Djimsiti y Kolasinac, junto a Bernasconi, De Roon, Éderson, De Ketelaere, Zalewski y Scamacca. El Athletic alineó a Unai Simón bajo palos, acompañado por Lekue, Vivian, Paredes y Adama en defensa; Gorosabel, Jauregizar, Rego y Robert Navarro en el medio campo, completando la ofensiva con Unai Gómez y Guruzeta.

Los goles se distribuyeron de la siguiente manera: Scamacca adelantó al Atalanta en el minuto 16, Guruzeta igualó en el 58, Serrano puso el segundo del Athletic en el 70, Robert Navarro sumó el tercero en el 74, mientras que Krstovic anotó el segundo para el conjunto italiano en el 88. El árbitro del encuentro fue Danny Makkelie y amonestó a Carnesecchi en el minuto 90+5, así como a Vivian y Jauregizar por parte del Athletic.

Europa Press reportó que el escenario del encuentro fue el New Balance Arena de Bérgamo, donde la intensidad y las alternativas se mantuvieron hasta el pitido final. Gracias al desenlace, el Athletic Club se mantiene con vida de cara a la última jornada, en la que el desenlace de su grupo determinará su destino continental.