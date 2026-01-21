China subraya su compromiso con la ONU ante la iniciativa de paz impulsada por Trump

Pekín, 21 ene (EFE).- China subrayó este miércoles su compromiso con la ONU como "eje" del sistema internacional al ser preguntada por la iniciativa de paz impulsada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, después de confirmar que ha recibido una invitación del país norteamericano para sumarse a la llamada Junta de Paz, sin aclarar por ahora si participará en ese mecanismo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun recordó hoy en una rueda de prensa en Pekín que China "ya respondió" en la víspera a las preguntas relacionadas con la invitación estadounidense y evitó pronunciarse sobre una eventual adhesión al nuevo órgano.

En su respuesta, Guo puso el acento en la posición de principios de Pekín respecto al orden internacional y al papel de Naciones Unidas.

"China siempre ha practicado un multilateralismo genuino", afirmó el portavoz, quien añadió que, independientemente de cómo evolucione la situación internacional, Pekín "defenderá firmemente el sistema internacional con Naciones Unidas como eje, el orden internacional basado en el derecho internacional y las normas fundamentales de las relaciones internacionales sustentadas en los propósitos y principios de la Carta de la ONU".

Las declaraciones se producen un día después de que Trump anunciara la creación de la Junta de la Paz, un organismo que, según dijo, pretende poner fin a conflictos internacionales ante lo que calificó como la ineficacia de la ONU para resolver guerras.

El republicano aseguró que la organización multilateral "debería seguir existiendo", pero defendió que su nueva iniciativa podría asumir funciones de mediación y supervisión de procesos de paz.

La llamada Junta de la Paz, cuya fundación formal está prevista para esta semana, fue concebida inicialmente para supervisar la aplicación del alto el fuego en Gaza, aunque la Casa Blanca ha avanzado que su mandato podría ampliarse a otros conflictos.

Estados Unidos ha enviado invitaciones a numerosos líderes internacionales, algunas aceptadas y otras rechazadas, lo que ha generado dudas sobre el encaje del nuevo organismo en la arquitectura multilateral existente. EFE