Chile no descarta encontrar más muertos entre los escombros tras los megaincendios

Santiago de Chile, 21 ene (EFE).- El Gobierno de Chile reconoció este miércoles que podría haber más muertos entre los escombros de las cientos de viviendas destrozadas por los megaincendios en la zona centro-sur del país, que ya dejan 20 fallecidos.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo en rueda de prensa que aún hay denuncias de personas desaparecidas y que las autoridades están buscándolas antes de empezar a retirar los escombros.

"Bajo las instrucciones del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal, están haciendo la revisión de las zonas donde podrían encontrarse eventualmente cuerpos", indicó.

Varios megaincendios originados el sábado han destruido hasta ahora más de 40.000 hectáreas en las regiones de Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, y han destruido más de 700 viviendas.

"El número de viviendas destruidas va a ser mayor, pero esto es lo que se ha podido registrar en la medida que se ha entrado al terreno y se han estado elaborando los registros correspondientes", alertó el ministro.

Según el último reporte de la estatal Corporación Nacional Forestal (Conaf), actualmente hay 44 incendios activos, de los cuales 18 están catalogados de megaincendios por su gran tamaño, su alta intensidad, su rápida propagación y su capacidad de generar fenómenos meteorológicos propios.

En la temporada actual 2025-2026, que comenzó el pasado septiembre, ya se han destruido más de 62.800 hectáreas, lo que implica un incremento de más del 200 % frente a la temporada 2024-2025, cuando se quemaron 19.252 hectáreas.

Por su abrupta topografía, sus grandes bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad ha aumentado desde 2010, de acuerdo a la Conaf.

El cambio climático, la sequía que dura más de una década y la expansión de la llamada "interfaz urbano rural" (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificios) han contribuido a ello, de acuerdo a expertos.

Tanto el presidente Gabriel Boric, como su sucesor, José Antonio Kast -que asumirá el poder el 11 de marzo-, se encuentran este miércoles desplegados en terreno para asistir a las víctimas.

Ambos han dado señales de unidad y han coincidido en que al actual Gobierno le toca enfrentar la emergencia y a la siguiente Administración la reconstrucción. EFE