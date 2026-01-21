Chile aspira a recuperar la cifra prepandémica de turistas españoles en 2026

Mientras las autoridades chilenas dan pasos para fortalecer los vínculos con compañías hoteleras extranjeras, incluyendo tres firmas españolas como NH, la recuperación de la conectividad aérea sigue sujeta a la disponibilidad global de aeronaves. La viceministra de Turismo de Chile, Verónica Pardo, anticipó que la normalización de la frecuencia de vuelos provenientes de Europa podría concretarse en 2026, año en el que Chile proyecta retornar a las cifras de visitantes españoles previas a la pandemia, de acuerdo con una entrevista publicada por Europa Press.

Tal como consignó el medio, con la presencia chilena en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), Pardo precisó que la meta para 2024 es registrar 6,6 millones de llegadas internacionales, con alrededor del 10% provenientes de España. La viceministra explicó que el ritmo de recuperación de turistas europeos se ha visto afectado principalmente por un déficit de aviones, aunque señaló que las rutas operadas por Iberia, tanto desde Europa como específicamente desde España, representan avances concretos en la restauración de la conectividad.

Según detalló Europa Press, el Gobierno chileno ha adoptado una estrategia para potenciar nuevos flujos turísticos desde España y otras regiones europeas, articulando la marca “Visit South America”. Este proyecto, implementado desde hace un año junto a otros países sudamericanos, busca incentivar que los viajeros europeos consideren más de un destino durante sus desplazamientos, beneficiándose de la conectividad interna dentro del continente. Esta iniciativa pretende que turistas que lleguen a América Latina puedan recorrer varios países mediante conexiones regionales fortalecidas.

En paralelo, las conversaciones con compañías del sector turístico de España han abierto el camino para la instalación de nuevas inversiones hoteleras en Chile. Además de NH, otras dos firmas españolas prevén ampliar su presencia a través de la apertura de establecimientos en distintas regiones del país. Pardo explicó a Europa Press que estas empresas reconocen a Chile como un mercado atractivo, apuntalado por factores como la inflación del 3,5% reportada el año anterior y el enfoque multilateral que promueve el entorno de inversiones, posicionando al país como una puerta de entrada a América del Sur.

Parte del plan gubernamental consiste también en afianzar la imagen del país como un destino de naturaleza, destacando su oferta en astroturismo, atractivos como la Patagonia y el desierto del norte, y la posibilidad de experimentar estos entornos con un alto nivel logístico y hotelero. Según enfatizó la viceministra, Chile ofrece tranquilidad y menor densidad poblacional en comparación con otros destinos sudamericanos, elementos que responden a la demanda de visitantes por experiencias conectadas con la naturaleza y la autenticidad del entorno. Pardo comentó que “somos un país que nos conocemos por el bajo perfil, pero que cuando la gente va se sorprende más de lo que esperaba”.

La sostenibilidad de las acciones del sector turístico ha sido incluida dentro de una estrategia nacional formulada para los próximos diez años. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, esta hoja de ruta se compone de seis líneas de acción y una agenda con seis metas definidas, aunque se prevé su revisión a cada cuatro años para adaptarse a las prioridades del gobierno de turno. Tras las elecciones presidenciales celebradas a finales de 2025, cuyo resultado consagró a José Antonio Kast como presidente, la viceministra Pardo aclaró que la estructura de la política turística nacional no experimentará modificaciones sustanciales, ya que se diseñó bajo una perspectiva de largo plazo que contempla la flexibilidad necesaria para las nuevas autoridades.

Respecto a la seguridad, tema incluido entre las prioridades del gobierno entrante, Pardo señaló que Chile “nunca ha tenido ningún problema asociado a sus turistas por seguridad”. Apoyó este punto al afirmar que, de haberse producido incidentes que perjudicaran la imagen del país como destino seguro, los registros anteriores de afluencia turística no hubieran alcanzado las cifras históricas observadas.

La viceministra expresó a Europa Press la determinación oficial de potenciar la visibilidad internacional de Chile, aumentar la percepción positiva vinculada a su naturaleza y promover la experiencia de hotelería para responder a la expectativa de viajeros globales, especialmente europeos. En el actual contexto de recuperación, el país prioriza la consolidación de estrategias de colaboración regional, el desarrollo de nuevas rutas aéreas y la captación de inversiones extranjeras como ejes para restablecer y superar los niveles de turistas anteriores a la pandemia.