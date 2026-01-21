Cerúndolo arrolla a Dzumhur y se instala en la tercera ronda del Abierto de Australia

Sídney (Australia), 21 ene (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo, 21 del ránking ATP, avanzó con autoridad a la tercera ronda del Abierto de Australia tras superar sin sobresaltos al bosnio Damir Dzumhur, 66 del mundo, por 6-3, 6-2 y 6-1, en un encuentro que se resolvió en una hora y 37 minutos en Melbourne.

Cerúndolo impuso condiciones desde el fondo de la pista y fue creciendo durante el transcurso del partido, apoyado en un servicio sólido y una derecha profunda que desbordó reiteradamente a su rival.

Tras un inicio parejo, el argentino tomó el control con quiebres consecutivos y encadenó una larga racha de juegos ganados que dejó sin respuestas a Dzumhur.

El dominio del tenista bonaerense se acentuó en el tramo final, donde apenas cedió un juego y mostró una notable regularidad, combinando potencia y precisión. Su capacidad para sostener la intensidad y aprovechar los errores del bosnio marcó la diferencia en el duelo.

Con este triunfo, Cerúndolo ratifica su condición en la élite del tenis y pasa directo a la tercera ronda, donde se medirá con el portugués Jaime Faria o el ruso Andrey Rublev, una vez se resuelva el cruce entre ambos en segunda ronda.

El argentino buscará ahora prolongar su camino en Melbourne, con el objetivo de seguir avanzando en un torneo donde ya se instaló entre los mejores con actuaciones convincentes, aunque dejando atrás a su hermano, Juan Manuel Cerúndulo, que quedó eliminado en primera ronda frente al australiano Jordan Thompson. Ambos siguen compitiendo por el título de dobles masculino.

En 2025, Francisco Cerúndolo mantuvo una temporada regular en el circuito ATP, consolidándose como uno de los principales referentes del tenis latinoamericano. A lo largo del año mostró continuidad en torneos de nivel ATP y Masters 1000, con varias victorias ante jugadores ubicados en el 'top 20', lo que le permitió sostenerse en los puestos altos del ránking y confirmar su perfil competitivo en pistas duras y de tierra batida.

En el Abierto de Australia 2025, Cerúndolo tuvo una actuación sólida, aunque quedó eliminado en tercera ronda por el australiano Alex de Miñaur, actual número 6 del mundo.