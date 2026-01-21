Banco Santander gestionará la Colección Gelman de arte mexicano del siglo XX, que se presentará en Faro Santander

La Colección Gelman ha sido reconocida por su importante presencia en museos internacionales como la Tate Modern de Londres, el Victoria & Albert Museum, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la National Gallery of Australia, el Nagoya Museum of Art de Japón, el Musée National des Beaux-arts du Québec, el Art Gallery of Ontario, el Dallas Museum of Art y el Brooklyn Museum of Art. Esta trayectoria precede a la noticia de que Banco Santander gestionará a largo plazo esta destacada colección de arte mexicano del siglo XX, que se exhibirá por primera vez en el nuevo espacio cultural Faro Santander, ubicado en la capital cántabra y cuya inauguración está prevista para el próximo mes de junio, según informó el propio Banco Santander.

El acuerdo, alcanzado entre Banco Santander y la familia Zambrano, implica la gestión directa de la Colección Gelman, compuesta por 160 piezas de arte mexicano principalmente del siglo pasado. Entre las obras destacan creaciones de Diego Rivera, Frida Kahlo, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, entre otros artistas modernistas fundamentales de México. De acuerdo con lo comunicado por el banco y reportado en el texto proporcionado, una primera selección de las piezas se podrá ver en el Faro Santander, coincidiendo con la inauguración del espacio.

Dentro de los elementos más destacados figuran 18 obras de Frida Kahlo, artista internacionalmente reconocida, que abarcan distintas etapas de su carrera. El conjunto incluye diez pinturas, siete dibujos y un grabado, y presenta autorretratos emblemáticos como ‘Diego en mi pensamiento’, ‘Autorretrato con collar’ y ‘Autorretrato con monos’. Según indicó el medio, también se mostrarán piezas de artistas como Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, Gunther Gerzso, Francisco Toledo y una selección de fotógrafos mexicanos, entre los que resalta el trabajo de Guillermo Kahlo, Graciela Iturbide, Gabriel Figueroa, Manuel Álvarez Bravo y Lola Álvarez Bravo.

El proceso que permitió la transferencia de la colección fue acompañado por instituciones mexicanas como la Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Conforme a lo relatado en el comunicado difundido por el banco, la Fundación Banco Santander se encargará de la conservación, investigación y exhibición de la Colección Gelman Santander, gestionando su preservación así como su difusión a escala internacional. La Fundación también confirmó, según recogió el texto, que la colección viajará a otros museos fuera de España, aunque sin detallar qué instituciones o fechas están previstas.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, señaló que “este acuerdo es una gran expresión de la confianza y la amistad entre México y España, dos países con tanta relación económica, social y cultural. La Colección Gelman Santander es una de las más importantes del arte del siglo XX y una muestra extraordinaria de la riqueza artística de México”, tal como divulgó el medio en su nota.

La Fundación Banco Santander ya administra otro importante fondo artístico, la Colección Banco Santander, que abarca más de mil obras entre pintura, escultura, dibujo y artes decorativas desde el siglo III a.C. hasta el presente, lo que refuerza el compromiso de la entidad con la conservación y difusión cultural, según relevó el artículo.

La Colección Jacques y Natasha Gelman tuvo su origen en la década de 1940 cuando el matrimonio se radicó en México, enfocado especialmente en reunir pintura moderna y contemporánea de ese país. Jacques Gelman, originario de Europa y con formación en cine, llegó a territorio mexicano en 1938. Se estableció permanentemente tras casarse con Natasha Zahalka en 1941. Desarrolló su actividad en la industria cinematográfica nacional, produciendo películas y siendo uno de los impulsores de la carrera artística de Cantinflas. Los ingresos generados por el cine facilitaron su interés y dedicación por el coleccionismo de arte, especialmente el mexicano moderno.

A lo largo de décadas, el matrimonio Gelman consolidó tres colecciones principales: una de arte moderno europeo, con 81 piezas de artistas como Renoir, Matisse, Kandinsky, Modigliani, Picasso, Braque, Dalí, Balthus y Miró, que fue donada al Museo Metropolitano de Nueva York en 1998; una de escultura precolombina; y una tercera de arte moderno mexicano, iniciada en 1943 con el encargo a Diego Rivera de un retrato de Natasha Gelman. Desde ese entonces, la pareja mantuvo vínculos directos con figuras como Kahlo, Rivera, Tamayo y Gerzso.

El artículo detalló que, tras la muerte de Jacques Gelman en 1986, Natasha Gelman continuó ampliando la colección, junto al curador estadounidense Robert R. Littman, quien fue designado albacea en su testamento. El legado de Natasha pasó, tras su fallecimiento en 1998, a la Fundación Vergel que gestionó la colección desde 1999, periodo en el que se sumaron nuevas piezas de arte moderno y contemporáneo mexicano bajo la dirección de Littman.

En 2023, la familia Zambrano concretó la adquisición de la Colección Gelman a la Fundación Vergel, abriendo la puerta a este nuevo acuerdo con Banco Santander, según consignó el texto. El historial expositivo de la colección abarca presentaciones tanto completas como seleccionadas en instituciones de prestigio alrededor del mundo, y con su llegada a Cantabria se ofrece por primera vez la posibilidad de apreciarla en el nuevo Faro Santander, con proyección futura en museos internacionales bajo la gestión de la Fundación Banco Santander.