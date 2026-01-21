Alcaraz: "Juego para entretener, pero no pienso en ser el mejor embajador para el tenis"

El tenista español Carlos Alcaraz defendió que juega "para entretener" y para "invitar a la gente a ver más tenis", pero no está pensando en que "tenga que ser el mejor embajador" para este deporte, después de vencer su segundo encuentro en el Abierto de Australia, un partido en el que no se vio "tan bien", aunque su equipo le confirmó que jugó "mejor de lo que pensaba".

"Obviamente, no me vi a mí mismo jugando tan bien, pero después de hablar con mi equipo, me di cuenta de que jugué mejor de lo que pensaba, lo que creo que es genial. Pero obviamente todavía me estoy adaptando, jugando mejor. Hoy jugué contra un buen jugador, voy mejorando cada día después de cada partido. Espero estar mejor en la siguiente ronda", analizó el murciano el triunfo por 7-6(4), 6-3 y 6-2 en segunda ronda.

El de El Palmar explicó esta sensación después del encuentro, y comentó que, "cuando estás en la pista, a veces no puedes ver las cosas buenas". "Estás atrapado en los pensamientos negativos o en las cosas negativas y luego no ves lo global. Cuando ves el partido desde fuera, todo es más claro. Y esos comentarios con mi equipo después del partido me ayudan mucho en la siguiente ronda para ver las cosas más claras", agregó.

Alcaraz avanzó que el servicio es una parte que ha sufrido "muchos cambios" en el último año. "Lo he ajustado a mí mismo, cómo me comporto, cómo hablo conmigo mismo, cómo me aproximo a cada torneo. En algunos momentos muy difíciles en el partido, cómo lidio con ellos. Esos cambios los he tratado de hacer en el mejor modo posible en el último año. Me he concentrado mucho en eso", expresó.

Y también está "tratando de arreglar" su resto. "Estoy tratando de hacer el mejor resto posible, pero obviamente es algo que estoy tratando de arreglar y tratar de ser mejor", afirmó, hablando de la dificultad de restar en la pista de Melbourne por la climatología.

Finalmente, Alcaraz, preguntado por si se ve con la responsabilidad de otros como Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic como embajadores del tenis mundial, evitó compararse con ellos. "Realmente, no lo pienso. Pero al mismo tiempo, la manera en que juego, como he dicho muchas veces, es tratar de entretener a la gente, tratar de invitar a la gente a ver más tenis", dijo.

"Pero aparte de eso, no pienso en ser el mejor embajador posible para el tenis. La verdad es que estoy haciendo lo que me gusta hacer, que es jugar tenis. Y así es el mejor modo de que pueda ser un buen embajador en el tenis. Es solo sobre amar lo que haces y disfrutar cada segundo que pasas en el tenis. Eso es todo lo que me pasa en mi mente", concluyó.