Abierta la presentación de trabajos para optar al Certamen Iberoamericano de Dramaturgia Carlos Schwaderer de Castuera

La experiencia de las obras premiadas trasciende la simple publicación en papel: según informó la Diputación de Badajoz, la pieza ganadora de la quinta edición, "Push, Push, Preludio", de José Domínguez, está en proceso de producción bajo la dirección de Atizar y de la Escuela Municipal de Teatro y Títeres de Castuera, lo que asegura que los textos seleccionados alcancen su realización escénica ante el público. La noticia principal radica en la apertura del periodo de participación para el IV Certamen Iberoamericano de Dramaturgia Carlos Schwaderer de Castuera, cuyo plazo para la recepción de trabajos se mantiene vigente hasta el 27 de abril.

De acuerdo con la información facilitada por la organización y recogida en nota de prensa por la Diputación de Badajoz, el certamen abre la convocatoria a mayores de 18 años residentes en cualquiera de los territorios del ámbito iberoamericano y también a autores hispanohablantes de otras partes del mundo, como Europa, Estados Unidos y Asia. La participación requiere el envío mediante correo electrónico de obras originales, inéditas, escritas en español y no premiadas anteriormente. El certamen, que se desarrolla en la localidad pacense de Castuera, establece como criterio que las piezas estén orientadas a públicos jóvenes y adultos.

El medio subraya que aunque la temática de los textos es libre, se valoran favorablemente aquellos trabajos cuyas historias conecten con realidades regionales inspirándose en la frase "Pinta tu aldea y serás universal". Pese a ello, se puntualiza que esta preferencia no implica condicionar los estilos ni limitar la experimentación formal ni temática, buscando que el certamen acoja una amplia diversidad de perspectivas y enfoques sobre los problemas comunes de la humanidad.

Tal como consignó la Diputación de Badajoz, el certamen se ha consolidado como una plataforma de referencia para el teatro en el contexto iberoamericano, tanto por su impacto cultural como por su capacidad de reunir a dramaturgos, públicos y territorios de muy diverso origen. El evento se caracteriza por impulsar nuevas dramaturgias contemporáneas, fomentar el intercambio artístico y propiciar la reflexión acerca del papel del teatro en la sociedad.

En la última edición, según detalló la organización, el jurado -compuesto por profesionales de diferentes países y perfiles- recibió 268 obras procedentes de toda la comunidad hispanohablante y de autores residentes en diferentes continentes. Esta pluralidad en la selección y valoración permite sumar voces y miradas diversas que enriquecen el resultado del certamen.

El propio recorrido de las ediciones anteriores y la variedad de proyectos premiados reflejan la apuesta por la internacionalización del certamen sin que ello suponga perder el fuerte arraigo local. Según mencionó la Diputación de Badajoz, tanto el apoyo de esta institución como el respaldo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Castuera han jugado un papel determinante para la proyección y continuidad del certamen, situando a Castuera como enclave teatral relevante dentro y fuera de Extremadura.

Cada año, durante el mes de agosto y coincidiendo con la Feria de la Cultura, la Plaza de España de Castuera se transforma en el escenario de la gala de entrega de los premios del Certamen Iberoamericano de Dramaturgia Carlos Schwaderer. La ceremonia no solo reconoce el trabajo de los participantes, sino que también se convierte en un punto de encuentro para profesionales del teatro y la cultura, y culmina con espectáculos interdisciplinares que evidencian la conexión entre lo local y lo internacional.

El evento reafirma la función del teatro como motor de creación y espacio para la reflexión y la transformación social. La implicación de la ciudadanía y la continuidad del respaldo institucional se presentan, según el medio, como elementos clave que han permitido a Castuera construir una trayectoria destacada en el panorama de la dramaturgia iberoamericana contemporánea.