Un ingeniero de Microsoft revela cómo funcionaba realmente el reinicio rápido "secreto" de Windows 95

Han pasado más de 30 años del lanzamiento de Windows 95, el sistema operativo de Microsoft que introdujo la barra de tareas y el menú de inicio, pero también una función "secreta" de reinicio rápido, de la que ahora se ha conocido su funcionamiento real.

Si mantenías pulsada la tecla 'Mayús' mientras reiniciabas el ordenador, se realizaba un reinicio rápido "secreto". En vez de realizarse todo el proceso del reinicio, simplemente aparecía un mensaje de "Windows se está reiniciando" y ya funcionaba rápidamente.

Ahora, un usuario ha preguntado en el blog The Old New Thing qué pasaba "exactamente" cuando se pulsaba la tecla 'Mayús' y se reiniciaba el ordenador, y un ingeniero de Microsoft, el desarrollador Raymond Chen, ha revelado qué había detrás de esa función "secreta".

"Lo que sucede es que el kernel de Windows de 16 bits se apaga, y luego se apaga el administrador de memoria virtual de 32 bits, y la CPU vuelve al modo real y el control regresa a 'win.com' con una señal especial que significa "¿Puedes iniciar Windows en modo protegido nuevamente para mí?", ha indicado Chen.

"El código en 'win.com' imprime el mensaje 'Espere mientras Windows se reinicia' y luego intenta que el sistema vuelva al mismo estado en el que se encontraba cuando se inició 'win.com'", continúa.

El ingeniero ha explicado que era un proceso "bastante engorroso", ya que 'win.com' se escribió en lenguaje ensamblador y algunas variables globales deben reiniciarse a sus valores originales.

Además se unía otro problema: la memoria. "A los archivos '.com' se les asigna por defecto toda la memoria convencional disponible cuando se inician. Los programas pueden liberar esa memoria al sistema si desean que esté disponible para otros. En el caso de 'win.com' , libera toda la memoria más allá de su propia imagen al sistema, de forma que existe un único bloque grande y contiguo de memoria para cargar Windows en modo protegido", ha destacado Cheng.

"Si alguien hubiera asignado la memoria en el espacio que se había cedido para el modo protegido de Windows, la memoria convencional se fragmentaría y el intento de 'devolver el sistema al estado en el que se encontraba antes del reinicio' no funcionaría", ha matizado.

"En el caso de 'win.com' , el código original reutilizó los primeros bytes del punto de entrada como una variable global, ya que este solo se ejecuta una vez. Una vez superado el punto de entrada, el código está inactivo, por lo que se puede añadir una variable global. Afortunadamente, en el caso de 'reinicio rápido' no regresa al punto de entrada, por lo que el hecho de que esas instrucciones estuvieran dañadas no era importante", termina el ingeniero.