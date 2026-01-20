Trump acuerda una reunión en Davos con "las distintas partes" sobre Groenlandia tras hablar con Rutte

Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha reafirmado su posición sobre el estatus de Groenlandia y su relevancia en la seguridad global durante una tensa etapa de negociación internacional. Tal como publicó la cadena NBC News, Trump evitó responder si contempla el uso de la fuerza para obtener el control de Groenlandia, reaccionando a preguntas sobre la posible escalada militar con un enigmático "Sin comentarios". El mandatario también avisó que habrá nuevos aranceles para aquellos países europeos que envíen tropas a Groenlandia si no se concreta un acuerdo para la adquisición. La disputa sobre la soberanía de la isla continúa, en vísperas de una cumbre de la Unión Europea centrada en analizar la crisis generada entre Washington y las capitales europeas.

Según detalló el medio NBC News, Trump confirmó que tras conversar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acordó una reunión en Davos, Suiza, con representantes de las partes involucradas para tratar el futuro de Groenlandia. Esta cita coincidirá con la celebración del Foro Económico Mundial y busca abordar la crisis provocada por el interés estadounidense en controlar la isla, territorio autónomo que actualmente pertenece al Reino de Dinamarca. Trump reiteró estos anuncios a través de su cuenta en la plataforma Truth Social, donde defendió que la isla constituye "un asunto fundamental para la seguridad nacional y mundial".

El presidente remarcó en su comunicación el poderío militar de Estados Unidos y el avance en la reconstrucción de sus Fuerzas Armadas desde el inicio de su primer mandato presidencial, subrayando que ese desarrollo sostiene la capacidad estadounidense de garantizar la paz a escala internacional. "Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado. Somos la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo, y se logra, sencillamente, con fuerza", publicó el mandatario.

La controversia surgió en el contexto de la propuesta estadounidense de comprar Groenlandia, planteamiento que ha provocado respuestas oficiales tanto en Dinamarca como en Groenlandia y ha implicado riesgos de represalias comerciales. El medio NBC News señaló que los líderes europeos analizan la posible reactivación de sanciones por valor de 93.000 millones de euros, previamente suspendidas después de un acuerdo comercial con Washington, como respuesta a las amenazas estadounidenses de imponer nuevos impuestos si avanza el despliegue militar europeo en la isla.

El presidente estadounidense insistió en que Europa debe concentrar sus esfuerzos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, minimizando las preocupaciones sobre Groenlandia y manifestando que ese enfoque debería ser prioritario para los países europeos, "porque, francamente, ya ven lo que les ha traído".

En sus declaraciones antes de partir del aeropuerto de North Perry, en Florida, Trump expresó su convicción de que los líderes europeos no se opondrán a sus planes sobre Groenlandia. Consideró que Estados Unidos debe obtener el control del territorio, al afirmar que "no pueden protegerlo". Estas declaraciones se produjeron poco antes de la cumbre extraordinaria convocada por los Veintisiete países de la Unión Europea para debatir la crisis diplomática derivada de las aspiraciones estadounidenses.

Paralelamente, el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, solicitaron el lunes al secretario general de la OTAN la presencia de una misión de la Alianza Atlántica en la isla, muestra del aumento de la tensión y la necesidad de garantías de seguridad. El medio NBC News reportó este llamado como un reflejo de la preocupación en las autoridades danesas y groenlandesas ante la presión de Washington.

De acuerdo con la información difundida por NBC News, Trump ha reiterado que Estados Unidos no dará marcha atrás respecto a sus objetivos sobre Groenlandia, asegurando que existe consenso en Washington acerca de la relevancia estratégica de la isla. La próxima reunión en Davos reunirá a los actores principales para abordar la disputa y definir los siguientes pasos sobre el futuro del territorio ártico.