Muere el padre del futbolista del Getafe Davinchi en el accidente de tren de Adamuz

La identificación de una de las víctimas como David Cordón Cano, padre del jugador David Cordón ‘Davinchi’ del Getafe CF, fue confirmada tras el hallazgo de un nuevo cadáver este martes, que eleva a 42 el número de fallecidos por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, según reportó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. El suceso, ocurrido el domingo, ha generado una respuesta de condolencias extensiva dentro del ámbito del fútbol español, donde varias instituciones han hecho público su apoyo a la familia del futbolista.

De acuerdo con la información proporcionada por el club madrileño Getafe CF, David Cordón Cano se desplazaba en el tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva. El viaje de retorno ocurrió después de que asistiera al partido de LaLiga EA Sports donde se enfrentaron Getafe y Valencia en el Coliseum, encuentro que terminó con una derrota local por 0 a 1, detalló el Getafe CF. La noticia fue comunicada oficialmente por la entidad azulona con el siguiente mensaje: “Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos querido publicar. Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador Davinchi, en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba”.

La declaración institucional incluyó un recordatorio sobre el vínculo personal entre el fallecido y el club, mencionando su cercanía a lo largo de los últimos siete meses. “Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo”, reflejó el comunicado difundido por la directiva del Getafe CF.

El fallecimiento del padre del futbolista no solo suscitó el pésame del equipo actual de Davinchi, sino también de sus formadores. El Recreativo de Huelva, club donde Davinchi se formó como jugador, expresó públicamente su tristeza a través de sus canales institucionales. "Lamentamos comunicar el fallecimiento de David Cordón, padre del que fue nuestro jugador y canterano Davinchi. David era un recreativista de cuna, llegando a ser uno de los mejores deportistas que ha dado nuestra ciudad. Le mandamos todo nuestro apoyo a la familia de David en estos momentos tan duros. Hoy el cielo es más albiazul. Descanse en paz", publicó el club onubense, según consignó el medio fuente.

El accidente ferroviario en el que perdió la vida David Cordón Cano tuvo lugar en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Según informó el medio, hasta la fecha suman 42 las víctimas mortales como resultado del descarrilamiento. Las autoridades localizaron un nuevo cuerpo en la jornada del martes, lo que incrementó el saldo fatal de este siniestro, de acuerdo con los datos suministrados por Antonio Sanz, consejero de la Junta de Andalucía.

El impacto de la tragedia se ha reflejado tanto en el ámbito deportivo como en la comunidad local. El fallecido, originario de Huelva, había asistido al partido de su hijo antes de abordar el tren con destino a su ciudad natal. El accidente ha provocado numerosas muestras de condolencia y solidaridad con las familias de los afectados, según reportó la fuente.

Las autoridades continúan trabajando en la identificación de las víctimas y en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el descarrilamiento del tren Alvia, mientras el número de víctimas mortales ha continuado aumentando desde que se produjo el suceso el domingo. El consejero Antonio Sanz ha encabezado las comunicaciones oficiales, confirmando públicamente los nuevos datos y recordando la magnitud de la tragedia para la región y el país.

El caso de David Cordón Cano ha puesto de relieve el impacto humano del accidente, al tratarse no solo de una destacada figura en su comunidad local, sino también de alguien con vínculos cercanos con diferentes instituciones deportivas de toda la geografía española. Las muestras públicas de afecto hacia su familia reflejan el alcance del dolor provocado por el siniestro, cuyo balance de víctimas sigue actualizándose con el paso de las horas, de acuerdo con la fuente mencionada.