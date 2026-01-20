Agencias

Marcelino García Toral: "No hemos dado de forma continuada en cada partido el rendimiento adecuado"

Guardar

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, ha lamentado "no" haber "dado de forma continuada en cada partido el rendimiento adecuado para sumar tres puntos", tras la derrota de su equipo por 1-2 ante el AFC Ajax en la séptima y penúltima jornada de la liguilla de la Liga de Campeones.

"Es la realidad. Si de 21 puntos hemos sacado uno, es porque no es una casualidad, es que no hemos dado de forma continuada en cada partido el rendimiento adecuado para sumar tres puntos", declaró Marcelino este martes después del partido en la zona mixta del Estadio de la Cerámica.

Luego el propio club resumió desde su cuenta de X las opiniones del técnico asturiano. "Hemos tenido partidos similares a éste en la Champions. En la primera parte deberíamos haber dejado el partido sentenciado. Tuvimos grandes ocasiones y su portero fue determinante en momentos claves", indicó el 'Submarino Amarillo' de forma deslavazada.

"No tengo nada que reprochar a los jugadores. Lo determinante que seas en esta competición te lleva a ganar o no", concluyó el reporte de prensa sobre Marcelino. No en vano, el Villarreal tiene un único punto en su casillero y está igualado con el colista Kairat Almaty.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un muerto, cuatro heridos graves y otros 33 afectados por accidente de tren en Barcelona

Infobae

Ucrania afirma que continuará las negociaciones de paz con EEUU en el Foro de Davos tras reunirse en Miami

El Gobierno de Zelenski buscará reforzar el aislamiento internacional de Moscú durante la cumbre en Suiza, tras contactos en Florida donde se discutieron nuevos mecanismos de cooperación, desarrollo económico y garantías de seguridad junto a altos funcionarios estadounidenses

Ucrania afirma que continuará las

La tormenta solar más intensa en 20 años provoca irregularidades ionosféricas en Perú

Infobae

Decomisan en Ecuador 300 paquetes de cocaína que iban a ser enviados al extranjero

Infobae

Exiliados venezolanos y cubanos en Miami oran por la libertad de sus países

Infobae