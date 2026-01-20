La ONU defiende "la soberanía y la integridad territorial de los Estados" ante la crisis por Groenlandia

Las discusiones sobre si el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, podría desempeñar un papel en la disputa entre Estados Unidos y Europa sobre Groenlandia han sido aclaradas por su portavoz, quien precisó que no existe un mandato específico para su intervención. Este posicionamiento se produce en medio del creciente desencuentro diplomático por los aranceles estadounidenses y las posibles sanciones de la Unión Europea, según informó el medio.

De acuerdo con lo reportado, Farhan Haq, portavoz de Guterres, recordó que la Carta de Naciones Unidas preserva la soberanía y la integridad territorial de los Estados Miembros, así como el derecho a la autodeterminación. Durante una rueda de prensa, Haq enfatizó que son principios que deben protegerse ante la situación surgida a raíz de la intención de la Administración de Donald Trump de adquirir Groenlandia. El portavoz expresó que “la Carta de las Naciones Unidas consagra la soberanía y la integridad territorial de los Estados Miembros, y también habla del derecho a la autodeterminación”, según consignó el medio.

El tema cobró relevancia luego de que Estados Unidos anunciara la imposición de aranceles a partir del 1 de febrero sobre los países que participaron en ejercicios militares en Groenlandia. Esta medida fue recibida con rechazo entre los miembros europeos de la OTAN, generando una escalada de tensiones diplomáticas. Tal como publicó la fuente, la Unión Europea ha manifestado que está considerando distintas alternativas de respuesta, incluyendo la aplicación de aranceles recíprocos y la activación del llamado mecanismo anticoerción.

El mecanismo anticoerción de la Unión Europea contempla la posibilidad de sanciones comerciales contra países que ejerzan presiones económicas en un intento de modificar decisiones internas del bloque. Según detalló el medio, la Comisión Europea no ha excluido ninguna opción, manteniendo abierta la vía de represalias económicas ante la presión estadounidense vinculada con Groenlandia.

Las divergencias entre Washington y Bruselas en torno a la isla, uno de los territorios autónomos más grandes del mundo, han adquirido un nuevo cariz dada la combinación de intereses estratégicos y reclamos sobre la autodeterminación. De acuerdo con el medio, el planteamiento estadounidense respecto a Groenlandia ha generado desconfianza tanto entre los gobiernos europeos como en la propia ONU, que ha insistido en el respeto a la integridad territorial.

El portavoz de Guterres destacó, durante las declaraciones recogidas por la fuente, que el secretario general no ha sido llamado a intervenir ni a desempeñar funciones de mediación en este contexto, a pesar de la relevancia internacional de la crisis. Farhan Haq recalcó como criterio fundamental “preservar y proteger” los principios recogidos por la Carta de la ONU en situaciones como la presente.

El escenario se mantiene fluido, mientras las autoridades europeas y estadounidenses sostienen consultas políticas y jurídicas debido al impacto potencial de las medidas comerciales anunciadas y la reacción del bloque comunitario. Según consignó el medio, las posiciones oficiales de la ONU subrayan la centralidad de los principios multilaterales frente a iniciativas unilaterales que pudieran afectar la soberanía de los Estados.

La controversia se encuentra alimentada por precedentes recientes de fricción entre Estados Unidos y sus aliados europeos, especialmente en materias de comercio y defensa. La postura reiterada por la oficina de Guterres evidencia la importancia de los mecanismos internacionales de resolución de disputas, frente al riesgo de una escalada que involucre sanciones de amplio alcance.

Por último, la fuente indicó que las autoridades comunitarias siguen evaluando las implicaciones a largo plazo de la controversia sobre Groenlandia, al tiempo que la ONU refuerza su mensaje acerca de la importancia de los principios del derecho internacional. La situación sigue su curso mientras no se produce una intervención directa ni mediación formal por parte de Naciones Unidas.