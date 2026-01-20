Irene Paredes: "Al equipo le gusta tener esa presión de ganar todo"

El regreso de Salma Paralluelo y Patri Guijarro fortalece al FC Barcelona femenino tras un periodo marcado por bajas importantes. Según informó Europa Press, ambas futbolistas se encuentran nuevamente a disposición del entrenador Pere Romeu en un momento clave, ya que el equipo se enfrenta al Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España este miércoles en el estadio Castalia, a las 19:00 horas. La capitana Irene Paredes afirmó que el plantel se ha mantenido fuerte durante las ausencias, destacando la contribución de las jugadoras ascendidas del filial para sostener el rendimiento.

De acuerdo con Europa Press, Paredes subrayó que el grupo disfruta asumir la presión y responsabilidad de buscar todos los títulos en juego. Según declaró la jugadora, la expectativa de una nueva conquista no es ajena al vestuario, ya que consideran la exigencia de ganar como una motivación adicional. “Al equipo le gusta el tener esa presión; que la gente espere cosas. Creo que es bueno, señal de que anteriormente se han hecho las cosas muy bien, que la gente sabe de lo que somos capaces, pero también es verdad que todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirve de nada. Nos suma estar con esa tensión, nos encanta competir y exigirnos”, remarcó en la antesala del choque frente al conjunto vasco.

El medio Europa Press detalló que Paredes consideró la Supercopa como una meta incluida en los objetivos de la temporada. Explicó que el plantel mantiene su concentración en la semifinal antes de pensar en el partido definitivo por el título. Según sus palabras, el enfoque está puesto en el próximo compromiso, pues “poner el foco más allá, más lejos, no sirve de nada. Lo que tenemos es un partido por delante. Si sacamos este, tendremos otro. Creo que estamos acostumbradas a jugar este tipo de partidos, que al final son vida o muerte. Sino, te vuelves para casa. Nos gusta jugar con esa tensión, con esa presión, y mañana queremos hacerlo bien y queremos estar el sábado en la final”.

El Athletic Club, rival de semifinales, viene creciendo en cuanto a rendimiento. Paredes remarcó la dificultad del encuentro, recordando que el equipo bilbaíno protagonizó una destacada victoria frente al Real Madrid poco tiempo atrás. Según expresó, “el Athletic es un equipo que está yendo de menos a más. Vimos cómo hace algo más de una semana ganó al Real Madrid. Creo que les costó al inicio de temporada, pero ahora han cogido buen ritmo, que es un equipo que está con confianza, que se encuentra en un buen momento y eso es lo que verdaderamente nos preocupa, pero confío mucho en cómo venimos haciendo las cosas nosotras también y en que haremos un buen partido”.

En cuanto a la posibilidad de que la competencia se dispute fuera del territorio español, la capitana blaugrana aclaró que no entra en esos debates, ya que la labor del equipo se limita al aspecto deportivo. Según publicó Europa Press, Paredes se mostró satisfecha por la sede en Castellón, valorando la cercanía para los aficionados y anticipando un buen apoyo de la hinchada azulgrana. “Nosotras nos encargamos de jugar y al ser en Castellón creo que habrá bastante ‘culer’ por la zona. También es un sitio cercano para los que tengan todavía dudas y se puedan animar, por lo tanto creo que es algo positivo para nosotros como Barça”, aseguró.

El Barcelona femenino se ha enfrentado en los últimos meses a desafíos derivados de la ausencia de varias futbolistas titulares, pero Paredes explicó que la plantilla respondió de manera eficaz. La defensa puso en valor el papel de las incorporaciones del filial, que según su análisis contribuyeron con un nivel elevado para sostener la dinámica colectiva.

Con la reincorporación de Paralluelo y Guijarro, las posibilidades aumentan para el entrenador Pere Romeu. “A nadie le gusta estar lesionada, tener que ver los partidos desde fuera. Son jugadoras importantes que son clave en nuestro estilo de juego, en nuestro equipo. Por lo tanto, muy contentas de que vuelvan a estar disponibles por ellas, por nosotras, porque nos hacen mejores”, manifestó la capitana durante el diálogo con Europa Press.

Sobre la gestión de las diferentes competiciones y la ambición de competir por todos los títulos, Paredes resumió que el único camino para acercarse a esos objetivos pasa por encarar cada duelo con máxima exigencia. Según consignó Europa Press, la capitana reforzó la idea de avanzar paso a paso y centrarse primero en el partido de semifinales frente al Athletic, una estrategia que responde a la experiencia del plantel en eliminatorias de alto nivel.