Greening reorganiza su cúpula y 'ficha' a Pablo Otín como nuevo consejero delegado

Diego Puerta, antiguo director global general de Greening Group, asumirá ahora el puesto de vicepresidente, con competencias directas en áreas como Control de Gestión, Auditoría Interna, y Cumplimiento Normativo, además de liderar los procesos de integración de compañías y de transformación empresarial. Esta designación forma parte de una remodelación estructural más amplia en la dirección de la empresa andaluza, cuya finalidad es fortalecer la diferenciación entre los ámbitos estratégicos y ejecutivos, y facilitar las próximas fases de expansión y consolidación internacional del grupo. Según informó Greening Group, el consejo de administración autorizó estos cambios el pasado jueves 15 de enero.

De acuerdo con la información difundida por la firma de energías renovables, el consejo también ha nombrado a Pablo Otín como nuevo consejero delegado, quien asumirá la dirección global de los negocios y la gestión de las áreas corporativas. Otín aporta más de dos décadas de experiencia en el sector energético, habiendo ocupado cargos relevantes en compañías como Grenergy, Powertis, Gestamp Solar y Gamesa. Esta trayectoria en la industria solar y renovable resulta central para el proyecto de internacionalización y refuerzo de modelo verticalmente integrado que impulsa Greening.

El medio Greening Group precisó que Ignacio Salcedo, quien anteriormente combinaba los roles de presidente y consejero delegado, continuará ahora como presidente ejecutivo, asumiendo la presidencia del consejo de administración y la vigilancia de la estrategia global del grupo. El ajuste directivo busca acompañar un periodo de intenso crecimiento y facilitar la adaptación de la estructura a los desafíos de expansión, con la especialización de funciones como uno de sus pilares.

Entre las iniciativas que marcan esta nueva etapa, Greening Group lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% del capital de EiDF, empresa gallega focalizada en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. La OPA, cuya aceptación permanecerá abierta hasta el 2 de febrero, cuenta con avales irrevocables que suman más del 65% del capital social de EiDF, según consignó el propio grupo. Esta cifra supera de forma significativa el umbral mínimo de aceptación establecido en el 40%, lo que sitúa la operación prácticamente asegurada en función de los compromisos contraídos.

El objetivo estratégico de la adquisición, explicaron fuentes de la compañía a través del comunicado recogido por Greening Group, es acelerar el crecimiento conjunto de ambas firmas, incrementar la escala operativa y reforzar el posicionamiento en el proceso global de transición energética. Para llevar a cabo la oferta y la consiguiente integración, la firma andaluza posee 15 millones de euros comprometidos, equivalentes al 50% de una ampliación de capital por 30 millones de euros que fue aprobada por la junta de accionistas.

La propuesta inicial sobre EiDF, presentada en noviembre pasado, fue posteriormente mejorada. Según publicó Greening Group, la oferta se elevó a una acción de Greening por cada tres títulos de EiDF, una mejora respecto al canje inicial de dos acciones de Greening por siete de EiDF. A través de este ajuste, la valoración de EiDF ascendió a aproximadamente 91 millones de euros. Este incremento en los términos reflejó la voluntad de Greening de atraer a más accionistas de EiDF y consolidar su participación mayoritaria para culminar la operación.

El medio Greening Group destacó que la integración de ambas sociedades permitirá fusionar la especialización de EiDF en sistemas fotovoltaicos y baterías en el mercado español, con las capacidades internacionales de Greening. Este último opera en Europa y Norteamérica y cuenta con un modelo industrial que abarca toda la cadena de valor de las energías renovables: desde la generación, el desarrollo y la construcción, hasta la comercialización de la energía producida.

Las áreas tecnológicas, la experiencia en integración de compañías y el impulso a la innovación aparecen como elementos centrales en esta nueva configuración de la directiva, que tiene el propósito de posicionar al grupo como referente internacional en soluciones energéticas sostenibles. La reorganización pretende también hacer más eficiente la gestión y supervisión interna, estableciendo roles diferenciados y procedimientos estandarizados para abordar los retos regulatorios y normativos vinculados a la expansión en diversos mercados.

La operación con EiDF se convierte así en uno de los movimientos clave para Greening Group durante este ejercicio, en el contexto de una estrategia global que prioriza la diversificación de mercados y la maximización de sinergias operativas. El grupo subrayó la relevancia de aunar los respectivos campos de especialización para ofrecer soluciones integrales en autoconsumo, almacenamiento y comercialización de energía limpia, alineando su actividad con las tendencias globales de transición y eficiencia energética. La consolidación de la nueva estructura directiva pretende asegurar la competitividad de la empresa y su capacidad de adaptación ante los cambios del sector.