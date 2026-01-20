Exiliado el opositor y excandidato presidencial de RDC Seth Kikuni ante las "amenazas" de Kinshasa

El opositor congoleño y excandidato presidencial Seth Kikuni ha abandonado República Democrática del Congo (RDC) para exiliarse en el extranjero, según han anunciado este lunes su partido, Pista para la Emergencia, y el Marco de Coordinación de Fuerzas Políticas y Sociales, organización opositora de la que forma parte y que ha advertido de "amenazas y graves violaciones" de sus libertades por parte de las autoridades de Kinshasa.

"Gracias a una operación discreta, coordinada y sumamente audaz, el camarada presidente nacional Seth Kikuni ha podido salir del país. Se encuentra ahora en un lugar seguro, donde su integridad física y moral está plenamente garantizada", reza el comunicado de Pista para la Emergencia.

El partido del excandidato opositor ha expresado "su profunda gratitud a todas las personas de buena voluntad y organizaciones que hicieron posible esta delicada operación de seguridad" llevada a cabo "en un contexto de persistentes amenazas y graves violaciones de las libertades fundamentales", según ha descrito.

El Marco de Coordinación, que también ha recogido el exilio de Kikuni en un comunicado, ha señalado que este llevaba más de un año siendo objeto de arrestos y limitaciones a sus derechos por parte de las autoridades congoleñas.

El opositor fue "detenido arbitrariamente en septiembre de 2024 por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR, por sus siglas en francés) y mantenido incomunicado durante 28 días antes de ser trasladado a la Fiscalía para un juicio por motivos políticos en el que fue injustamente condenado a doce meses de prisión por orden del director general de la ANR", según ha relatado. Tras ello, fue puesto en libertad en marzo de 2025 y "detenido de nuevo el 17 de octubre en el Aeropuerto Internacional de N'Djili a su regreso de una reunión política de alto nivel en Nairobi", agrega el texto.

Las fechas coinciden con la firma de la conocida como declaración de Nairobi, en la que el expresidente de RDC Joseph Kabila y varias figuras opositoras del país anunciaron desde la capital de Kenia la creación de una nueva plataforma política llamada 'Salvemos RDC', una medida que fue respondida desde Kinshasa con la suspensión de las actividades de los doce partidos firmantes.

"En esta ocasión, le confiscaron el pasaporte. Desde entonces, a pesar de los numerosos intentos de contactarlo, la Dirección General de Migración se ha negado sistemáticamente a devolvérselo, manteniéndolo en una situación de restricción arbitraria de movimiento", ha denunciado el Marco, al tiempo que ha advertido de que Kikuni seguía "amenazado con nuevos procesos arbitrarios por motivos políticos", aludiendo a una carta "fechada el 15 de diciembre de 2025 del auditor general del Tribunal Superior Militar al fiscal general del Tribunal de Casación" en la que se detallarían tales amenazas, aunque la organización no ha difundido el documento.

Tanto el Marco de Coordinación como el partido Pista para la Emergencia han señalado que "Seth Kikuni intervendrá en los próximos días para aclarar las circunstancias exactas de su salida del país ante el público nacional e internacional", si bien ninguna de las dos entidades ha precisado dónde se encuentra en la actualidad el que fuera candidato presidencial.