El presidente de Siria traslada a Al Sudani la necesidad de asegurar la frontera sirio-iraquí

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, ha trasladado este martes al primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, la necesidad de asegurar la frontera sirio-iraquí y hacer frente a organizaciones terroristas, tras la fuga de decenas de presos de Estado Islámico en medio de acusaciones cruzadas entre Damasco y las kurdo-árabes Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) por la excarcelación de yihadistas.

La Presidencia siria ha señalado que ambos han mantenido una conversación telefónica en la que han "abordado la evolución de la situación regional, en particular en el norte y este de Siria", destacando la "importancia de preservar la integridad territorial y soberanía, la necesidad de asegurar la frontera (común) e intensificar los esfuerzos conjuntos para mantener la seguridad y estabilidad".

"También han acordado activar los pasos fronterizos y las instituciones gubernamentales para contribuir al fortalecimiento de la estabilidad y la mejora del nivel de los servicios. Además, han reafirmado su compromiso de fortalecer la cooperación en materia de seguridad para hacer frente a Estado Islámico", reza un comunicado.

Por su parte, la oficina de Al Sudani, que ha confirmado ha recibido una llamada de Al Shara, en la que ha enfatizado "la importancia del diálogo para resolver las crisis, garantizar los derechos de todos los componentes del pueblo sirio y mantener la integridad territorial y la soberanía de Siria".

Las autoridades sirias notificaron a primera hora del día la detención de más de 80 presos de Estado Islámico que permanecían recluidos en la prisión de Al Shadadi, ubicada en el sur de la provincia de Hasaka y controlada por las FDS, en medio de las denuncias de las fuerzas kurdo-árabes contra las tropas gubernamentales por continuar su ofensiva pese al acuerdo de alto el fuego firmado el domingo.

Los términos del acuerdo estipulan que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio" y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".