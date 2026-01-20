El líder surcoreano reconoce un fallo de vigilancia por aparente envío de drones al Norte

Seúl, 20 ene (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, reconoció este martes un fallo en el sistema de vigilancia del país tras las recientes declaraciones de un civil que afirmó ser responsable de operar drones recientemente sobre Corea del Norte.

"Esto quiere decir que hay una brecha (en el sistema de vigilancia)", dijo Lee en una reunión del Gabinete, en la que criticó a la cartera de Defensa por no haber detectado los drones.

El mandatario calificó el aparente acto civil de "inaceptable", pidiendo sanciones "severas", mientras avanza la investigación conjunta de la Policía y el Ejército.

Lee advirtió sobre la gravedad penal de una infiltración con fines de provocación de guerra, equiparando el episodio a "disparar contra territorio norcoreano".

Corea del Norte denunció este mes que drones procedentes del Sur sobrevolaron su territorio en septiembre pasado y nuevamente el 4 de enero, y ha exigido explicaciones. Seúl ha negado que se tratara de aparatos militares y mantiene abierta la hipótesis de una actuación civil.

La semana pasada, un hombre de unos 30 años aseguró en una entrevista con el canal local Channel A que él operó los drones y que el objetivo era medir niveles de radiación y contaminación por metales pesados en una planta de uranio cerca del río Ryesong, en Corea del Norte.

En paralelo, una investigación de Yonhap señala que otro treintañero, que ya fue interrogado por las autoridades, habría participado en la fabricación de los aparatos.

Ambos sospechosos estudiaron en la misma universidad, fundaron en 2024 una empresa de drones y trabajaron en la oficina presidencial bajo la Administración de Yoon Suk-yeol, cuyo mandato comenzó en mayo de 2022 y terminó en abril del año pasado, tras ser destituido por su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.

El propio Yoon, actualmente en prisión preventiva, afronta un juicio por presuntos envíos de drones al Norte durante su Gobierno, tras otras denuncias de Pionyang sobre vuelos con fines propagandísticos. EFE