Detenido en El Burgo de Osma (Soria) por arrojar una cazuela de agua hirviendo a la mujer con la que convivía

La convivencia en un piso de El Burgo de Osma se había iniciado hacía unos veinte días cuando se produjo un incidente que derivó en graves consecuencias para una de las personas implicadas. El impacto de una cazuela de agua hirviendo sobre la cabeza y el cuello de una mujer, ocasionado durante una disputa en el domicilio, motivó la intervención de la Guardia Civil y la posterior detención de un hombre de 54 años, cuya custodia judicial quedó establecida de manera inmediata. Según informó la Subdelegación del Gobierno en Soria, el caso se encuentra bajo supervisión judicial.

Tal como publicó la Subdelegación del Gobierno en Soria, los hechos ocurrieron el viernes 16 de enero en El Burgo de Osma. El hombre arrestado compartía vivienda con la víctima, con quien mantenía una relación de convivencia reciente. La discusión que precedió el suceso tuvo relación con desacuerdos en la rutina diaria del domicilio, según detalló el medio oficial. En el transcurso de esta disputa, el hombre arrojó una olla con agua en ebullición, provocando quemaduras graves en la mujer.

La víctima, tras recibir el ataque, recibió atención médica urgente en el Centro de Salud de El Burgo de Osma, donde los facultativos constataron la magnitud de las lesiones en la región de la cabeza y el cuello. El personal sanitario documento el parte de lesiones, pieza clave en la investigación, según consignó la Subdelegación del Gobierno en Soria. Las autoridades reunieron pruebas y elaboraron las diligencias pertinentes en coordinación con los agentes del Puesto de El Burgo de Osma.

El procedimiento policial se desarrolló en el mismo escenario de la agresión, y el implicado quedó inicialmente bajo custodia de la Guardia Civil antes de ser presentado ante el Juzgado de El Burgo de Osma. De acuerdo con la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno, la investigación se canalizó hacia la calificación de lesiones graves, atendiendo a la naturaleza del daño sufrido por la mujer.

La Subdelegación del Gobierno señaló que el caso pasó a manos del sistema judicial, que evalúa las pruebas recabadas, incluidos los testimonios y el informe médico emitido desde el centro sanitario. La actuación de la Guardia Civil, según reportó la autoridad provincial, permitió poner a disposición del juzgado al presunto responsable de la agresión, junto con el expediente completo de las actuaciones policiales.

El parte médico del centro de salud constituye un aspecto decisivo para el avance del proceso penal, proporcionando una evaluación precisa de la gravedad de las heridas causadas por el episodio violento. Las fuentes oficiales remarcaron que la coordinación entre los cuerpos policiales, los servicios de salud y la administración judicial busca agilizar la protección de la víctima y garantizar la correcta tramitación de la causa, todo bajo supervisión judicial conforme a los protocolos vigentes.

La Subdelegación del Gobierno, a través de su comunicado, remarcó que los hechos permanecen bajo investigación y recordó la relevancia de la colaboración entre ciudadanos e instituciones para prevenir episodios de violencia doméstica y asegurar la respuesta rápida de los servicios de emergencia y justicia ante situaciones de este tipo.