Cimic (ACS) cierra la venta del 50% de su negocio de transporte en Australia por 287 millones de euros

La valoración del 100% de UGL Transport en 800 millones de dólares australianos (460 millones de euros) establece el marco para la creación de una alianza conjunta entre Cimic, filial de ACS, y el grupo japonés Sojitz, a partes iguales. Esta operación, anunciada tras la obtención de todas las aprobaciones regulatorias y el cumplimiento de los requisitos previos estipulados por ambas partes, representa la principal noticia sobre el sector ferroviario australiano en este momento, según detalló Cimic en un comunicado recogido por medios económicos.

De acuerdo con la información publicada por Cimic y difundida por distintos medios, la filial australiana de ACS completó la venta del 50% de su división de transporte, gestionada a través de la subsidiaria UGL, a Sojitz. Como resultado de la transacción, Cimic recibirá unos 500 millones de dólares australianos, equivalentes aproximadamente a 287 millones de euros en efectivo.

El cierre de la operación se produjo inmediatamente tras el visto bueno de las autoridades regulatorias competentes, según informó Cimic. El acuerdo contempla la creación formal de una 'joint venture', es decir, una empresa de propiedad compartida por Cimic y Sojitz en iguales participaciones, que tomará a su cargo la gestión de UGL Transport.

Juan Santamaría, consejero delegado de ACS, indicó en declaraciones recogidas en el comunicado: "El cierre de esta alianza con Sojitz demuestra la solidez y el potencial futuro de UGL Transport. Esperamos acelerar la expansión hacia nuevos mercados y tecnologías, a la vez que seguimos contribuyendo a mejorar las redes de transporte de Australia".

Las funciones y potencialidades de UGL Transport incluyen la fabricación y el mantenimiento de trenes, la operación de redes ferroviarias, la gestión de las operaciones de transporte y la implementación de sistemas avanzados de señalización y comunicaciones, según precisó Cimic. Para el ejercicio actual, UGL Transport proyecta ingresos comerciales del orden de 1.100 millones de dólares estadounidenses (632 millones de euros).

El medio informó que el resto de las operaciones de UGL no vinculadas a la actividad de transporte permanecerán bajo el control total de Cimic, sin cambios en su estructura accionarial. Estas actividades excluyen el segmento de transporte y abarcan campos como la ingeniería especializada, los servicios industriales, energía, minería, infraestructura, defensa, telecomunicaciones y tecnología, según aclaró también el comunicado oficial.

La operación, según publicó Cimic, está orientada a impulsar el desarrollo del sector ferroviario australiano mediante la combinación de las capacidades operativas de UGL y la presencia internacional de Sojitz. El acuerdo estratégico fue posible tras un proceso de negociación mutua en el que ambas compañías fijaron las condiciones previas y obtuvieron la correspondiente autorización de las autoridades competentes, reportó el medio.

Con el cierre de la transacción, Cimic maximiza el rendimiento financiero de uno de sus activos principales en Australia y consolida un nuevo modelo de gestión conjunta, en línea con los planes de diversificación y expansión, según las declaraciones oficiales. Los 500 millones de dólares australianos recibidos fortalecen la posición de liquidez de Cimic, mientras que Sojitz accede de forma directa al sector ferroviario australiano, uno de los mercados de transporte más dinámicos de la región Asia-Pacífico.

La valoración de UGL Transport en el mercado, que se sitúa en 800 millones de dólares australianos para la totalidad del negocio, pone de manifiesto la importancia estratégica de este acuerdo para ambas partes. Tanto los ingresos previstos como el alcance de sus operaciones convierten a esta 'joint venture' en una de las alianzas más relevantes del sector, según detalló Cimic en su comunicado y citaron medios económicos especializados.