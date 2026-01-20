Australia da el primer paso para endurecer la posesión de armas tras el atentado en Bondi

Sídney (Australia), 20 ene (EFE).- La Cámara de Representantes de Australia aprobó este martes la reforma legislativa para endurecer la posesión de armas de fuego a raíz del ataque terrorista en la playa de Bondi, en la ciudad de Sídney, que causó el 14 de diciembre 16 fallecidos, incluido uno de los asaltantes.

El proyecto de ley, que pasará ahora al Senado -que podría votar esta misma noche, en el que el Gobierno laborista cuenta con el respaldo del Partido Verde-, fue aprobado con 96 votos a favor y 45 en contra, a pesar de la oposición de los legisladores conservadores.

"Los trágicos sucesos de Bondi exigen una respuesta integral del gobierno (...) Debemos hacer todo lo posible para contrarrestar tanto la motivación como el método", declaró durante la sesión el ministro de Interior, Tony Burke.

Entre las medidas figuran la aceleración del Registro Nacional de Armas, un mayor uso de inteligencia para la concesión de licencias, la posible limitación del número de armas por persona y la revisión de los tipos de armas permitidas.

También incluye un programa nacional de recompra de armas, similar al que se implementó tras la masacre de 1996 en Port Arthur, en la isla de Tasmania, donde murieron 35 personas.

El pasado 14 de diciembre dos presuntos perpetradores, un padre y un hijo, dispararon contra las personas que acudieron a un evento organizado en Bondi por la comunidad judía, en un atentado vinculado por las autoridades con la ideología del Estado Islámico (EI).

Uno de los dos asaltantes -el padre, abatido durante el tiroteo- contaba con licencia de armas desde hacía una década y al menos seis armas registradas, pese a que la agencia de inteligencia australiana había investigado al otro atacante -el hijo, en prisión y acusado de asesinato- al relacionarlo con ideología extremista.

En Australia hay más de 4,1 millones de armas de fuego, incluidas más de 1,1 millones en Nueva Gales del Sur -cuya capital es Sídney-, según los registros oficiales, señaló la semana pasada el gobierno de Camberra.

El Parlamento de Australia, que retomó el lunes sus sesiones de manera anticipada a petición del Ejecutivo, también abordó este martes otras reformas impulsadas tras el atentado en Bondi, incluida una ley destinada a combatir el discurso de odio.