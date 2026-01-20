Asus no lanzará nuevos 'smartphones' y centrará sus recursos en PC y dispositivos de IA

Asus ha decidido pausar el lanzamiento de nuevos 'smartphones' para centrarse en su lugar en los ordenadores comerciales y el 'hardware' de inteligencia artificial (IA), aunque asegura que mantendrán el soporte de los teléfonos móviles que ya tienen los usuarios.

La compañía taiwanesa ha compartido su nueva estrategia en el marco de su evento 'Fiesta de Fin de Año 2025', celebrada en Taipéi, donde el presidente, Jonney Shih, ha anunciado que no habrá nuevos modelos de 'smartphones' de las series Zenfone y ROG Phone en el futuro.

Según recoge el medio Inside, que asistió a la fiesta, Shih ha indicado que seguirán "cuidando de los usuarios de teléfonos móviles de la marca", pero que los recursos de investigación y desarrollo los redirigirán a otros productos.

En concreto, ha señalado que se centrarán en los ordenadores de consumo y en el 'hardware' de IA, con dos líneas principales: robótica y gafas inteligentes, al entender que son dos categorías de producto con mayor perspectiva de crecimiento.

Shih también se ha referido a uno de los problemas que afronta la industria tecnológica: el aumento de los precios debido a la escasez de memorias, dado que se están priorizando para la IA. Al respecto, ha asegurado que "Asus se esforzará por ofrecer la mejor combinación de precios mediante el diseño y la colaboración en la cadena de suministro".